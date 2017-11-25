Бывшему главе «Белинвестбанка» утвердили место исправработ 6 25.11.2017, 12:52

4,829

Многострадальное ОАО «Борисовдрев» официально обрело директора.

Как сообщает Ex-press.by, 20 ноября Геннадий Сысоевбыл официально утвержден в должности генерального директора ОАО «Борисовдрев».

Напомним, что после отстранения от должности Владимира Мальцева в связи с решением суда, место долгое время оставалось вакантным, пока его не занял бывший главный инженер макаронной фабрики Александр Елсуков. Спустя короткое время он покинул кабинет руководителя, по официальной версии, из-за плохого состояния здоровья.

В мае текущего года исполняющим обязанности генерального директора «Борисовдрева» был назначен бывший крупный финансовый деятель страны Геннадий Сысоев, возглавлявший до 2016 года правление Белинвестбанка. Этому назначению предшествовала своя история, так как осенью 2016-го Сысоев попал в криминальные хроники и был экстренно отстранен от должности. Судя по всему, должность гендиректора «Борисовдрева» и стала наказанием для банкира.