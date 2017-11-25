Что будет с рублем на следующей неделе? 1 25.11.2017, 18:27

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Фото: tut.by

Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

Ожидаем подъема средневзвешенного курса доллара на БВФБ на величину в интервале 0,5-1% на фоне коррекции курса российского рубля. Но в понедельник, 27 ноября, возможно снижение курса доллара на доли процента, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара США на БВФБ на уходящей неделе, как и ожидалось, изменился незначительно: снизился на 0,3% — до 1,998 BYN/USD 24 ноября.

Вполне ожидаемо вел себя и средневзвешенный курс евро, который вырос, но всего на 0,1% и достиг 24 ноября 2,3676 BYN/EUR.

Однако курс российского рубля на БВФБ не оправдал прогноз, и неожиданно вырос на 1,6%, достигнув 3,4169 BYN/100RUB. К этому привело сочетание нескольких факторов, среди которых, на первом месте, пожалуй, стало возвращение нерезидентов РФ на рынок облигаций федерального займа. Две недели Минфину РФ не удавалось разместить свои ценные бумаги в полном объеме, но на состоявшихся 22 ноября аукционах по размещению облигаций федерального займа Минфин реализовал эти ценные бумаги на 24,4 млрд. RUB при спросе в 93,64 млрд. RUB.

Неожиданным оказалось и резкое увеличение стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля: на 0,7% за неделю. Это произошло, несмотря на увеличение объема торгов на БВФБ до 60,3 млн. BYN в среднем за день с 52,9 млн. BYN на предыдущей неделе.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Причиной ослабления рубля могло стать увеличение бюджетных расходов, которое обычно имеет место в конце года. Можно также отметить, что рост стоимости корзины начался после состоявшегося 21 ноября заседания правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома, на котором обсуждались итоги работы экономики РБ в текущем году и прогнозы на 2018 год. Возможно, итоги совещания привели к росту девальвационных ожиданий.

Не исключено, что все-таки печатный станок будет запущен.

При этом состояние с рублевой ликвидностью в банковской системе на прошедшей неделе оставалось напряженным. Спрос на краткосрочные облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 22 ноября вырос всего до 122,93 млн. BYN со 115,88 млн. BYN на предыдущем аукционе 15 ноября. А размещено облигаций было всего на 39,99 млн. BYN при средневзвешенной ставке, равной 8,6439% годовых. На аукционе 15 ноября было размещено облигаций на 115,85 млн. BYN, а средневзвешенная ставка составила 8,9422% годовых.

Таким образом, Нацбанк 22 ноября предпочел снизить ставку привлечения средств, что противоречит его предыдущей практике, когда он стремился больше средств отвлечь с рынка, повышая ставку. Не исключено, что это изменение объясняется как раз итогами совещания у президента: Нацбанк, возможно, передумал стабилизировать ставки по рублевым депозитам и кредитам примерно на текущем уровне и решил продолжить их снижение, чтобы продемонстрировать свое желание поддержать экономику к тому времени, когда президент начнет искать виновных.

Более традиционным образом Нацбанк вел себя при размещении валютных облигаций. На состоявшемся 23 ноября аукционе по размещению долларовых облигаций со сроком обращения 365 дней было реализовано облигаций на 25 млн. USD, а средневзвешенная ставка составила 2,8997% годовых. На предыдущем аукционе по размещению аналогичных облигаций объем был таким же, а средневзвешенная ставка равнялась 3,1715%.

Учитывая новые обстоятельства, можно ожидать, что рост стоимости валютной корзины на следующей неделе продолжится и составит около 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Курс евро на уходящей неделе вырос по отношению к доллару, хотя 20 ноября европейская валюта оказалась под давлением после появления новости о провале переговоров о создании правящей коалиции в Германии. Европейскую валюту поддержал выход данных о росте в ноябре индекса деловой активности в области промышленного производства в еврозоне до самого высокого значения за 17 лет (до 60 пунктов с 58,5 пункта в октябре).

А уже в пятницу, 24 ноября, стало известно от росте индекса деловых настроений Ifo в Германии за октябрь до исторического максимума: 117,5 (против 116,7 в сентябре). На этой новости курс евро преодолел уровень 1,19 USD/EUR.

Кроме того, давление на доллар оказало заявление президента США Дональда Трампа в понедельник, 20 ноября, о причислении Северной Кореи к государствам — спонсорам терроризма. Негативным для курса доллара оказалось и выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая 21 ноября заявила, что опасается того, что инфляция может остаться низкой, если ФРС будет слишком быстро повышать свои процентные ставки. А 22 ноября был опубликован протокол ноябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, из которого стало ясно, что некоторые члены комитета думают так же, как и его глава.

Но на следующей неделе ситуация может измениться. Доллар может получить поддержку от конгресса США, где обсуждается проект закона о налоговой реформе. Палата представителей уже одобрила его, а Сенат США, возможно, будет голосовать по этому поводу на текущей неделе.

Давление на евро может оказать и обострение кризиса власти в Германии. В частности, аналитик Danske Bank Аллан фон Мерен считает это главным фактором, который может оказать основное влияние на курс европейской валюты. Впрочем, в пятницу, 24 ноября, лидер социал-демократов в Германии Мартин Шульц заявил, что его партия не будет играть «обструкционистскую» роль, что дает надежду на мягкое разрешение кризиса.

Таким образом, на следующей неделе курс евро против доллара будет определяться воздействием факторов, которые трудно прогнозировать. Поэтому эксперт будет ожидать примерного сохранения курса на текущем уровне, не исключая его резкие колебания.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Курс российского рубля на следующей неделе может понизиться, хотя 27 и 28 ноября не исключен его роста, так как в эти дни российские предприятия будут завершать налоговые выплаты.

В Вене 30 ноября состоится событие, имеющее важное значение для рынка нефти: состоится встреча представителей организации стран – производителей нефти ОПЕК и некоторых других стран, добывающих нефть. По имеющимся данным Саудовская Аравия добивается продления соглашения об ограничении уровня добычи нефти до конца 2018 года (действующее соглашение должно закончиться в марте 2018 года), с чем согласна и Россия.

Продление соглашения уже заключено в ценах нефти, и решение об этом может привести к их падению, как это было в предыдущий раз. А это окажет давление на курс рубля. Так что в конце следующей недели можно ожидать ослабления российского рубля, что компенсирует его рост в начале недели. Будем ожидать, что в итоге курс доллара на Московской бирже вырастет примерно на 0-0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Ожидаемая динамика указанных курсов валют должна привести к росту средневзвешенного курса доллара на БВФБ на величину порядка 0,5-1%. Одновременно могут вырасти курсы как евро, так и российского рубля, но на меньшую величину.

Прогноз на понедельник, 27 ноября

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы, 24 ноября, курс доллара США практически не изменился и составил к закрытию торгов 58,385 RUB/USD.

В то же время, на рынке форекс курс евро по отношению к доллару во второй половине торгового дня пятницы поднялся примерно на 0,4% до уровня 1,93 USD/EUR.

Это позволяет ожидать, что в понедельник, 27 ноября, на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара уменьшится на величину в пределах 0-0,5%.