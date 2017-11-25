Тадуеш Кондрусевич презентовал «Новый Завет» на белорусском языке 3 25.11.2017, 20:55

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Фото: catholic.by

Во время презентации Митрополит заплакал.

Презентация первого полного римо-католического издания «Нового Завета» на белорусском языке состоялась 25 ноября в рамках библейского симпозиума «Слово Божие 1517-2017» в Минске, сообщает catholic.by.

«Сегодняшнее событие призывает ответить на вопрос: какое место в нашей жизни занимает слово Божие?» – отметил Митрополит Тадеуш Кондрусевич, обращаясь к участникам библейского симпозиума. Иерарх вспомнил времена преследования, когда было сложно найти Библию, и подчеркнул, что сегодня мы имеем много возможностей для ее изучения.

Фото: catholic.by

Во время презентации у иерарха навернулись слезы.

Фото: catholic.by

15 ноября «Новый Завет» на белорусском языке презентовала Белорусскaя православная церковь.