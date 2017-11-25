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Курс биткоина обновил исторический максимум

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  • 25.11.2017, 22:35

Цена первой криптовалюты превысила $8600.

Курс биткоина в субботу, 25 ноября, побил свой рекорд и вырос до 8673 долларов за одну единицу, сообщает korrespondent.net.

По состоянию на субботу, 25 ноября, курс биткоина вырос до 8673.70 долларов. При этом капитализация первой криптовалюты почти достигла 145 млрд долларов.

За последние 30 дней первая криптовалюта подорожала на 46%. Кроме того, биткоин продолжает свой рост.

Биткоин уже обошел по капитализации такие крупные корпорации, как IBM и 3M Co. Высока вероятность того, что в ближайшем будущем общая рыночная стоимость первой криптовалюты превзойдет капитализацию компаний General Electric, Walt Disney и Boeing.


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