«Беларусалім» Павла Северинца вышел в электронной версии 2 27.11.2017, 17:01

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Павел Северинец

Фото: tut.by

Новая книга политика – это своеобразный шифр на тему битвы добра и зла в нашей стране.

Напомним, Павел Северинец писал «Беларусалім» 12 лет, в том числе в следственном изоляторе КГБ «Американка», на сутках Окрестина.

Первая книга романа объемом 390 страниц называется «Беларусалім. Рассвет». Места действия - Минск, Киев, Полоцк, пишет novychas.by.

В тихой и забытой Беларуси основывается штаб-квартира корпорации «неугасимый свет», которая выбирает эмблемой черный квадрат и имеет целью ни больше, ни меньше - дать всему человечеству счастье: каждому - пульт от самого себя, своих чувств, настроений и боли.

Постепенно становится ясно, что и у Бога, и в дьявола грандиозные планы в отношении Беларуси. Страна превращается в поле эпической битвы с видом на Апокалипсис.

Роман является огромной шифровкой: в тексте разбросано несколько сотен ключей к главной интриге «Беларусалімa». Чтобы разгадать главную загадку белорусского истории, читателям предлагается обращать особое внимание на имена, цифры, исторические параллели и цитаты из Библии.

Таким образом, «Беларусалім» - роман о том, что таит в себе Беларусь.

Приобрести экземпляр можно на сайте kniharnia.by в издательстве Андрея Янушкевичa.