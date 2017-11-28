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Евгений Ливянт: «Махновские методы» сорвут вступительную кампанию-2018

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  • 28.11.2017, 14:46
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Фото: zautra.by
Евгений Ливянт

Известный репетитор оценил «реформы» образования в Беларуси.

«Очередные плохие новости о нашей системе образования. Впрочем, у нас в системе образования уже много лет только плохие новости вперемешку с фейковыми.

На этот раз стоит напрячься абитуриентам, их родителям и преподавателям. Итак: на ЦТ-2018 планируют изменить систему составления тестов, проверки работ и подсчета баллов. Вероятнее всего, каждой задаче будет присвоен уровень сложности в соответствии с которым за решение задачи будет начисляться определенное количество баллов», - написал известный минский репетитор Евгений Ливянт в «Фейсбуке».

«Казалось бы, не все ли равно, как будут суммировать баллы на ЦТ, главное, чтобы абитуриент знал, как решать задачи. И это правда. Но важно понимать, что не апробированная и не оттестированная система подсчета баллов, с помощью которой придется за короткие сроки проверить порядка 300 000 бланков ЦТ, с высокой долей вероятности может дать сбой.

Вместо того, чтобы сначала разработать новую систему, обсудить ее, как минимум, в экспертном сообществе, протестировать и апробировать ее на трех этапах репетиционных тестов, исправить недостатки и только потом внедрить ее, нас как обычно поведут в плохо подготовленную кавалерийскую атаку с гарантированно большими потерями. К сожалению, система образования уже привыкла к «махновским методам» - так внедрялись новые учебные программы, учебники, отменялись экзамены в гимназии, менялось время начала уроков, вводилась оплата за питание через ЕРИП. И всегда результат был более чем сомнителен, а потери велики.

Хочу напомнить, что существующая сейчас система составления тестов ЦТ, проверки работ и подсчета баллов выстраивалась и настраивалась 15 лет и, несмотря на многочисленные претензии к ней, в том числе и мои, неплохо работала. Только очень наивный человек может предположить, что на этот раз будет все сделано качественно, так как ничего в системе образования за последние годы даже более-менее нормально сделано не было. Поэтому я на 100% уверен, что и здесь облажаются.

Да, и на ближайшие дни это не последняя плохая новость для абитуриентов. Есть, на мой взгляд, еще более печальная новость...»


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