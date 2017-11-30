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Страны ОДКБ готовят совместную операцию «Наемник»

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  • 30.11.2017, 16:07
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Cпецоперация пройдет в 2018 году.

Страны-члены ОДКБ планируют совместную антитеррористическую операцию "Наемник", сообщил журналистам заместитель генсека ОДКБ Валерий Семеряков, пишет interfax.by.

"Решение о формировании единого списка террористических организаций было принято в октябре прошлого года. Такого механизма - формирование единого списка - я не знаю ни в одной из международных организаций, но мы такое положение сделали, президенты его утвердили, и мы сейчас этот список формируем", - сказал представитель ОДКБ.

Кроме того, по его словам, "в этом контексте мы планируем в 2018 году провести специальную операцию "Наемник". "Это тоже связано с ситуацией вокруг ИГИЛ. Всем понятно, сколько представителей наших государств находятся на территории Сирии, Афганистана и других государств, занимаются террористической деятельностью", - отметил В.Семеряков.


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