Фотофакт: Гродненские чиновники отпраздновали октябрьскую революцию 29 4.11.2017, 15:17

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Фото: Hrodna.life

Мероприятие прошло «в лучших традициях» СССР.

Празднование 100-летия октябрьской революции прошло в гродненском драмтеатре 3 ноября. Там собрались представители власти, ветераны и молодежь, пишет Hrodna.life.

В театре можно было увидеть несколько посвященных революции выставок. Также для гостей прошел концерт, который отражал эпоху Советского союза. Каждому гостю прикрепляли к одежде красную ленточку, а почетным гостям - цветочек.