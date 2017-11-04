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Фотофакт: Гродненские чиновники отпраздновали октябрьскую революцию

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  • 4.11.2017, 15:17
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Фото: Hrodna.life

Мероприятие прошло «в лучших традициях» СССР.

Празднование 100-летия октябрьской революции прошло в гродненском драмтеатре 3 ноября. Там собрались представители власти, ветераны и молодежь, пишет Hrodna.life.

В театре можно было увидеть несколько посвященных революции выставок. Также для гостей прошел концерт, который отражал эпоху Советского союза. Каждому гостю прикрепляли к одежде красную ленточку, а почетным гостям - цветочек.


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