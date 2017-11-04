«Слесарь мог позволить себе прислугу» 4 4.11.2017, 19:28

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Сколько зарабатывали и как тратили деньги минчане 100 лет назад.

Почти половину зарплаты жители Минска тратят на еду, дальше в строке расходов — оплата жилья и коммуналки. А как жили минчане в начале прошлого века? Tut.by изучил книгу доктора исторических наук Захара Шибеко «Мінск сто гадоў таму» и рассказывает, сколько зарабатывали минчане разных профессий более 100 лет назад и как они тратили деньги.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Зарплаты минчан: нищие учителя и инженеры в почете

Городские «верхи» при избрании на муниципальные должности должны были оставить свою прежнюю работу или службу. Взамен «бацькі горада» получали щедрое жалованье. В 1894 году государственное жалованье составляло 250 рублей в месяц (тогдашний глава Минска граф Чапский, правда, от него отказался). По меркам конца ХIХ века это довольно большие деньги: за 33 рубля в месяц тогда можно было снять 5-комнатную квартиру в центре. В 1909 году жалованье мэра выросло до 416 рублей в месяц, а другие члены городской управы получали по 200 рублей.

Служащие и мелкие чиновники

В то время в Минске служащие делились на несколько категорий: фабрично-заводские, железнодорожные, почтово-телеграфные, торговые и государственные. Средняя зарплата работника железной дороги составляла 96 рублей в месяц. Особо ценились инженеры — они получали как минимум 150 рублей.

Категория почтово-телеграфных служащих складывалась из чиновников шести разрядов и низших служащих (почтальоны, посыльные, сторожа). Чиновники пятого и шестого разряда получали 24−36 рублей в месяц.

Зарплата мелких чиновников, работающих в госаппарате, составляла 20−30 рублей в месяц.

Виленский железнодорожный вокзал, Минска

Фото: history.rw.by

Полицейские

Полиция была на бюджете города. Жалованье обычного городового в конце ХIХ века составляло всего 156 рублей в год, или 13 рублей в месяц. После 5 лет службы добавлялось 50 рублей в год, после 12 лет — еще 50 рублей. Впрочем, представители этой профессии вполне могли получать многочисленные подношения.

Жалованье полицейских высшего ранга было намного больше, чем у городового. Однако значительную часть своего дохода они получали за счет «секретных связей» с преступным миром. Например, одному из начальников полиции Соколову именно это позволило перед началом Первой мировой войны купить себе две усадьбы в столице.

Учителя

Учителя начальных школ получали 25 рублей в месяц, а вот учительницы — 15,4 рубля. Из-за низких зарплат учителя часто увольнялись. Чтобы их удержать, власти в 1913 году приняли закон, согласно которому месячный заработок учителей с учетом всех доплат мог достигать 50 рублей (600 рублей в год).

Учителя в средних школах получали значительно больше — в 1895 году, например, порядка 68,5 рубля в месяц.

Губернаторская улица, Минск

Фото: Belarus.by

Медработники

Врач в больнице в конце ХIХ века получал порядка 200 рублей в месяц, фельдшер — 35−50 рублей, акушерка — 35 рублей, кастелянша — 15 рублей. Рабочий день у медицинского персонала был ненормированный.

Ремесленники

В среднем ежемесячный заработок владельца швейной мастерской, который держал несколько подмастерьев, в 1905 году составлял 21 рубль. В то время как кустарь-одиночка (ремесленник, не входящий в производственный коллектив) получал лишь 8 рублей.

Извозчики

Чтобы стать извозчиком в Минске в конце ХIХ века, достаточно было быть совершеннолетним и непьющим, а также получить в полиции свидетельство о благонадежности и раз в год платить в бюджет определенный налог. Извозчик высшей категории мог зарабатывать до 3 рублей в день.

Извозчичья биржа на Соборной площади

Фото: minsk-old-new.com

Рабочие

Уровень квалификации существенно влиял на размер зарплаты заводских рабочих. В 1901 году, например, машинист получал порядка 70 рублей в месяц, его помощник — 50 рублей, кочегар — 17−30 рублей, а сторож — 12 рублей. При этом некоторые высококвалифицированные слесари и механики могли позволить себе нанимать домой прислугу.

Строители

В 90-х годах XIX века Минск переживал строительный бум. В сезон строители зарабатывали по 1−1,5 рубля в день, правда, с наступлением холодов оставались совсем без дохода.

Расходы минчан: квартиры-склепы и образование не по карману

Жилье

Квартплата в Минске постоянно росла. Например, аренда 3-комнатной квартиры в центре в 1883 году обходилась в 16,6 рубля в месяц, а в 1911 году — уже 41 рубль. Цена 5-комнатной квартиры выросла с 33 до 58 рублей. Квартиры в центре в то время уже имели центральное отопление, электричество, ванну и телефон.

Рабочие не могли позволить себе селиться в центре, где в конце XIX века за комнату приходилось платить 10,5 рубля в месяц. На окраинах стоимость аренды комнаты падала до 3 рублей. Однако условия в таких квартирах были не всегда пригодны для жизни. Вот как жилье рабочих описывал один из врачей: «Мне даводзілася наведваць вартыя жалю кватэры, дзе не толькі хвораму на сухоту, але і здароваму чалавеку і нават іншай жывой істоце жыць нельга. Гэта не жылыя памяшканні, а нейкія змрочныя хлявы і склепы, поўныя сырасці і ўсялякай заразы».

Улица Подгорная (теперь К. Маркса) при пересечении с улицей Коломенской (теперь Свердлова) в Минске. Фото 1897 года, из коллекции Каледы В.И.

Фото: БГАКФФД

Коммуналка

Водопровод в Минске появился в 1873 году. Плата за воду была немалой. В начале XX века приходилось платить 20 копеек за каждые 100 ведер (при этом себестоимость тех же 100 ведер составляла 5,6 копейки). Для сравнения: в Петербурге жители тогда платили 5,5 копейки за 100 ведер, а в Архангельске — 37,5 копейки.

К 1913 году водопроводом пользовалась лишь шестая часть минчан — те, кто жил в центре или в непосредственной близости к нему. Остальная часть горожан пользовалась водой, которую развозило товарищество водовозов и водоносов, или же набирали воду из колодцев.

Электричество в 1913 году распределялось следующим образом: 68,5% — подключенным абонентам, 10,2% — на освещение улиц, 2,3% — на нужды городского управления, 18,7% — потери энергии. Себестоимость 1 киловатта электроэнергии на минской электростанции в 1906—1913 годах была 4,8−8,3 копейки, а продавали электроэнергию за 27 копеек.

Первая телефонная станция в Беларуси открылась в Минске в 1896 году. Однако телефон могли себе позволить только состоятельные горожане: за абонемент в радиусе двух километров от станции надо было платить 75 рублей, а дальше за каждый километр добавлялось еще 15 рублей.

Транспорт

В 1892 году в Минске открылась конно-железная дорога. Конка считалась транспортом, доступным для всех горожан: ей пользовались чиновники и мелкие торговцы, гимназисты и военные, рабочие и ремесленники. Все благодаря доступной цене: в 1896 году билет на проезд стоит 3−4 копейки, в 1913 году — 5−6 копеек. Цена зависит от маршрута и продолжительности поездки.

Конка на улице Торговой в Минске во время наводнения. Фото 1897 года, из коллекции Каледы В.И.

Фото: БГАКФФД

Проезд у извозчиков стоил намного больше — цена зависела от маршрута и варьировалась от 15 до 55 копеек. Это приблизительно столько же, сколько за день зарабатывал чернорабочий.

В то время стремительно росла популярность велосипеда как вида транспорта. Например, в 1906 году в городе было зарегистрировано 297 велосипедов, в 1913 — уже 495. Однако удовольствие это было не из дешевых: стоил велосипед не менее 75 рублей.

Питание

Цены на продукты питания росли значительно быстрее зарплат рабочих. В 1893—1913 годах килограмм говядины подорожал на 66,7% — с 19,5 до 37 копеек, килограмм масла — с 67 до 90 копеек, десяток яиц — с 15 до 30 копеек. Перед Первой мировой войной килограмм ржаного хлеба стоил 5−7 копеек, а картошки — 19 копеек.

Полноценный обед в шинке (кабак): суп, сельдь с картофельным пюре и чай — стоил порядка 20 копеек. При трехразовом питании выходит 12 рублей в месяц. Многие рабочие не зарабатывали столько за целый месяц.

В ресторане цены были выше. Вот, например, сколько стоили основные блюда в ресторане Grand Cafe Select: 75 копеек за майонез из осетрины или салат из омара, за 20 копеек можно было взять бульон. Из напитков самый дешевый — лимонад, стоил он 15 копеек. Самые дорогие: портвейн, вермут и шерри — по 75 копеек. За один поход в ресторан минчанин тратил как минимум от 90 копеек до 1 рубля.

Мясные ряды на том же Нижнем рынке в Минске, но десятилетием раньше. Фото 1888 года, из книги Случевского «По Северо-Западу России»

Фото: БГАКФФД

Медицина

В конце XIX века в Минске работало восемь больниц. Шесть из них принадлежали различным учреждениям и ведомствам — лечиться там могли только «свои». Лишь две больницы были доступны для всех горожан: бесплатная еврейская и государственная, принадлежавшая Департаменту общественной безопасности. Нахождение больного в последней обходилось в 7,20 рубля в месяц.

Постепенно в городе открывалось все больше больниц, преимущественно частных. К 1911 году их было 15. Однако многие граждане попросту не могли позволить себе столь дорогое медицинское обслуживание: один день в частной лечебнице стоил 2,10 рубля.

Бедным горожанам по карману была разве что амбулаторная помощь. Перед Первой мировой в городе работало 25 амбулаторий — в четырех из них велся бесплатный прием.

Образование

В 1893 году в Минске работало всего 13 начальных школ, к 1912 году их стало уже 50. Обучение детей обходилось родителям довольно дорого: в 1890-х ежегодная плата составляла 10 рублей, а через двадцать лет — 15−20 рублей.

Еще дороже стоила учеба в средних школах. Например, за обучение в государственной мужской гимназии (куда к тому же было чрезвычайно тяжело попасть) приходилось платить 50 рублей в 1890-х годах и 75 рублей в 1913-м. Частные гимназии стоили в два раза дороже — 150 рублей в год за одного ребенка. Детей небогатых горожан часто исключали из школ, если родители не могли вовремя платить за обучение.

Развлечения

Несмотря на открытие в 1890 году первого в столице театра, большинство минчан в театр не ходили. Одна из причин — было дорого. Билет в ложу или первые ряды партера стоил 3,20 рубля. Самые дешевые билеты — стоя на галерке — обходились в 50 копеек на оперные спектакли и 40 копеек — на драматические. Ученические на свободные места — 75 копеек.

Купаловский театр в конце XIX века

Также проводились утренние сеансы, билеты на которые были дешевле. В этом случае место на галерке стоило 20−50 копеек, а в партере — от 60 копеек до 1,70 рубля.

Кинематограф в Минске появился в начале XX века и быстро стал самым массовым и любимым видом развлечений у горожан. В 1914 г. в Минске работало пять кинотеатров. В трех крупнейших: «Гигант», «Эден» и «Люкс» — билеты стоили от 20 до 75 копеек, в «Модерне» — от 15 до 50 рублей, в стареньком «Иллюзионе» — от 12 до 50 копеек.

В 1905 году в Минске заработал театр-ресторан «Аквариум», где каждый день выступал оркестр струнных инструментов. Билет стоил 50 копеек.

Кинотеатр «Эден»

Кинотеатр «Эден»

Еще одно развлечение тогдашнего Минска — просмотр панорам. В одном из таких заведений был специальный отдел для взрослых, где за 20 копеек в специальном «биоскопе» можно было посмотреть меняющиеся порнографические картинки.

В конце XIX века в Минске работало несколько бибилотек, которые принадлежали частным лицам и ведомствам — пользоваться ими могли лишь избранные горожане. Чтобы удовлетворить спрос минчан, владельцы книжных магазинов выдавали книги домой. Стоила услуга 30−40 копеек в месяц.

В 1900 году в городе открылась первая публичная библиотека. Читатели, которые пользовались домашним абонементом и работали в залах библиотеки, платили задаток 3 рубля и 20−30 копеек ежемесячно. Посещение читательского зала стоило 3 копейки. В 1904 году задаток снизили до 2 рублей, а разовую плату — до 2 копеек.