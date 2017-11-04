«Ночной тариф» осветит пустые холодильники 4.11.2017, 8:09

Карикатура: cartoon.kulichki.com

Власти продолжают имитировать бурную деятельность.

Ни для кого не секрет, что белорусские власти вместо того, чтобы проводить настоящие реформы, занимаются очковтирательством. В этот раз за реформу ЖКХ пытаются выдать «дифференциацию тарифов». Дневной тариф на электричество хотят сделать в два раза дороже, чем ночной. Получается, что белорусам, которые и так экономят каждую копейку, придется ради экономии электричества стирать и утюжить ночью.

Почему вместо «капитального ремонта» белорусские власти «подкрашивают фасад»? Как справляются с новыми вызовами социально уязвимые слои населения cайт Сharter97.org спросил у общественной активистки и режиссера Ольги Николайчик:

- Все эти «ночные» и «дневные» тарифы - очередная головоломка от властей, попытка пустить пыль в глаза. Они хотят, чтобы на Западе думали, что тут реформы какие-то проводятся. На такие «маневры» идут наши с вами деньги. Лукашенко напрочь забыл, что нужно вкладывать средства в образование, развивать здравоохранение, улучшать качество жизни простых белорусов.

О каких реформах может идти речь, когда надо кормиться целой толпе «тунеядцев» в кабинетах? Все деньги оседают в карманах чиновников, идут на содержание армии милиционеров, на тюрьмы. Только представьте, что в Швеции (где такое же население, как и в Беларуси), в шесть раз меньше заключенных, чем в нашей стране.

Тут можно только пошутить, что когда белорусы начнут зажигать свет ночью, то увидят пустые полки своих холодильников.

Скажу вам, что это не те меры, которые нужно предпринимать для спасения страны, которая просто провалилась в пропасть социальных проблем. Лукашенко превратил перспективную, индустриальную республику, которая могла бы стать жемчужиной Европейского союза, в советский колхоз. К чему эти «коммунальные ребусы» и средневековье? Передовые страны давно используют восстанавливаемые источники энергии - солнечную энергию, энергию ветра, воды. Излишки даже получается экспортировать в другие страны. А мы все играемся в «бирюльки».

Беларусь попала в настоящую энергетическую зависимость от Москвы, вынуждена унижаться и выпрашивать скидку на российский газ. Лукашенко, вместо того, чтобы уступить место человеку, который разорвет этот порочный круг, продолжает залазить в долги. А все потому, что он вассал и холуй Путина. Нужен настоящий, достойный президент, нужен достойный парламент, в который войдут уважаемые белорусами люди. А Лукашенко пусть сам ест cвой газ и нефть.

- Подобные «эксперименты» бьют по кошельку социально уязвимых слоев населения, например - пенсионеров. Увеличилось количество белорусов, которые получают минимальную пенсию. В нашей стране она составляет 224 рубля. Ваша мать на пенсии. Можете ли рассказать, хватает ли ей пенсии для достойной жизни?

- А давайте посчитаем: зимой отопление стоит около 100 рублей, а на оставшиеся деньги нужно купить какие-то продукты. Что вы за эти деньги приобретете? Основная проблема наших пенсионеров - это здоровье, даже не питание. Государство этой проблемой никак не занимается: если человек достигает преклонного возраста, то его уже и лечить не хотят.

В Европе, когда люди выходят на пенсию, то у них начинается вторая молодость. Они могут себе позволить путешествовать по всему миру, качественные продукты и самую современную медицину. Белорусские пенсионеры - это самый незащищенный слой общества. Они просто не знают, как им добиться правды. Все деньги идут на дорогостоящие лекарства, которые не всегда помогают, а ведь людям преклонного возраста нужно и питаться по-другому. Наши старики питаются подножным кормом. Что человек вырастил - то и съел, как наша активистка Нина Богинская, которая живет только своим огородом и в лесу грибы собирает.

Когда-то пенсионеры привели Лукашенко ко власти, а сегодня они плюют ему в лицо и говорят: «Мы тебя ненавидим!» У меня вчера в гостях сидели четыре пенсионерки, так все проклинали Лукашенко. Они далеки от политики, простые белоруски, которые работали бухгалтерами и медсестрами, но так его ненавидят, что их аж трясет от ненависти.

- Вы, как кинорежиссер, знаете, что большинство фильмов заканчивается хэппи-эндом. Если бы вы были режиссером художественного фильма про Беларусь, какую концовку вы бы выбрали для этого фильма?

- Знаете, тут не нужно изобретать велосипед, финал этой истории давно известен: дракона победят, а народ будет жить долго и счастливо. Финал будет хорошим, тут без вариантов, но драма в том, что многих уже нет с нами, они следят за нами с небес.

Я разговаривала со своей знакомой, а она меня спрашивает: «Что мне делать?» Я ей дала ей очень простой совет - берешь плакат и выходишь на Площадь. Пока не выйдешь на акцию, пока не заявишь о своих правах, то тебя никто не услышит. Она уже три раза просила, чтобы ее приняли в Министерстве здравоохранения. Но нас ведь там не считают за людей. После этого разговора она сказала, что выйдет на Площадь.