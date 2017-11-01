Белорусов ради экономии электричества хотят заставить стирать и утюжить ночью 21 1.11.2017, 17:05

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Как уже сейчас отличаются траты на работу привычных бытовых приборов по «дневному» и «ночному» тарифу.

Зампредседателя Госстандарта, глава департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко рассказал о том, какие изменения в ближайшее время произойдут на рынке электроэнергии.

В частности, чиновники предлагают дифференцировать тарифы на электричество в зависимости от времени суток, пишет kp.by.

- Возьмем ситуацию в Западной Европе. Там графиком электроэнергии управляет не производитель, а потребитель. Если ты потребляешь ночью, ты потребляешь дешевую энергию. Не дешевле, а именно дешевую. С разницей в разы. Минимум - вдвое. Ночь - это с 23 вечера до 6 утра, когда основное производство спит. То же физическое лицо или предприятие с учетом экономической заинтересованности могло бы какие-то свои технологические процессы смещать по времени суток. Это было бы выгодно и предприятию, и рабочему, который вышел в ночную смену, и энергетикам, которым не нужно выполнять мероприятия по разгрузке станций, - уверен Михаил Малашенко.

Кстати, в Беларуси уже есть дифференцированные по времени тарифы на электричество - и отличаются они в 2,9 раза! Меньше всего вы платите, если пользуетесь электроприборами с 22 часов и до 17 часов в будни или в выходной (в это время нет больших нагрузок на сеть), а больше всего - с 17 и до 22 часов в рабочие дни, когда нагрузка в сети максимальна.

Если у вас стоит электрическая плита, то первый тариф составляет 0,0764 рубля, а второй - 0,2189 рубля за 1 кВт*ч. Если плита газовая, то тарифы такие: 0,09 рубля за 1 кВт*ч и 0,2575 рубля за 1 кВт*ч.

Как установить многотарифный счетчик?

Во-первых, надо взять в ЖЭУ справку о технических условиях проводки. Во-вторых, надо самостоятельно купить электронный счетчик. О том, какой именно вам нужен, проконсультируют в «Энергосбыте». Стоимость счетчика - 80 - 90 рублей. Отвозите счетчик на параметризацию (бесплатно). А вот установка стоит 7 руб. 73 коп. Но сейчас в Минске идет программа по бесплатной замене индукционных счетчиков на электронные. Чтобы узнать, когда заменят счетчик у вас, позвоните в «Энергосбыт».

Для перехода на дифференцированные тарифы надо написать заявление в своем филиале «Энергосбыта». Это бесплатно.

Во что обойдутся чайник, пылесос и стиральная машина днем и ночью?

Для подсчета мы взяли стиральную машину класса А, которая потребляет для одного цикла стирки 1,02 кВт*ч, пылесос мощностью 1600 Вт, а также электрочайник мощностью 2000 Вт. Тарифы взяли для квартиры с газовой плитой. На то, чтобы пропылесосить в течение 20 минут, запустить один цикл стиральной машины и один раз нагреть чайник, днем у нас ушло 43 копейки, а в ночное время - 15 копеек. Разница существенная. Причем, если на чайник не так и много денег уйдет (1 и 3 копейки в зависимости от времени суток), то вот стирать при дифференцированном тарифе лучше ночью (9 копеек против 26 за один цикл).