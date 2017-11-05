США расставляют капкан для Кремля Александр Демченко, inforesist.org

5.11.2017, 10:49

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Кто бы мог подумать, что Путин сам угодит в ловушку, расставленную им ранее для Украины в августе 2017 года.

Ныне речь идет о тех злополучных двигателях для северокорейских ракет, что якобы, как это пытались преподнести в Москве, поставлял украинский завод «Южмаш». Предполагалось, что Вашингтон, для которого наращивание ядерных мощностей КНДР является вопросом стратегической безопасности, получив сведения о нелегальных поставках из Украины запчастей, что используются для создания боевых северокорейских ракет, не просто прекратит оказывать любую поддержку – финансовую или военную, — но и введет против нас санкции.

Именно этого и хочет Россия: сделать так, чтобы против нашего государства действовали штрафные меры, чтобы Киев и Москва оказались равно изолированными от мира, чтобы Украина осталось один на один с агрессором.

Однако в Кремле, видимо, не учли несколько довольно важных деталей. Во-первых, они просто не ожидали, что украинская сторона сможет быстро собрать базу весомых доказательств (о причастности РФ к этим поставкам) и передать ее на рассмотрение американским коллегам. Во-вторых, в Москве уж точно не предполагали, что Украина не просто предложит Белому дому провести общее расследование относительно самого «Южмаш», но и попросит власти Вашингтона исследовать возможности предоставления двигателей в КНДР и из других стран, в том числе из России.

Впрочем, и это не самое главное. Перечисленные мною моменты, конечно, существенны, но все же для новой американской Администрации они являются второстепенными. Ведь абсолютно очевидно, что американцы могли начать закрытое расследование и провести его негласно, без уведомления. Однако они избрали другой путь. Почему?

Все дело в том, что в ноябре 2018 года в США пройдут выборы в Нижнюю палату Конгресса, и эти выборы могут изменить расположение сил в стране. Именно поэтому в преддверии избирательной кампании ядерная программа КНДР становится не просто вопросом стратегической безопасности Соединенных Штатов, но и прекрасной политической картой, которую попытаются разыграть как демократы, так и республиканцы.

Что же, собственно, произошло?

Два конгрессмена – демократ Джош Готтгаймер и Фрэнсис Руни, представитель республиканского крыла, — подали в Нижнюю палату Конгресса законопроект H.R. 4123 «Расследование о баллистических ракетах Северной Кореи».

Многие обращают внимание, что в своем законопроекте американские политики ссылаются на доклад эксперта Международного института стратегических исследований (IISS), Майкла Эллемана, на базе которого еще 14 июля издание «The New York Times» издало порочащий нашу страну материал. В документе, поданном конгрессменами, действительно указано, что ракетные двигатели могли попасть в КНДР «от иностранного источника, вероятно, из Украины».

Но все дело в том, что когда два комитета Конгресса возьмутся за рассмотрение этого билля (так называют законодательную инициативу), они будут отталкиваться не от статьи в американском издании, а от исследования Эллемана. И в этом исследовании сказано, что двигатели РД-250 КНДР могло получить не только на украинском «Южмаше», но также и на российском предприятии «Энергомаш». А ведь именно на российском заводе когда-то были созданы чертежи этих двигателей, именно на складах этого объекта хранятся означенные детали в непомерном количестве.

Кстати, напомню, что на следующий день после публикации своего доклада г-н Эллеман заявил, что не верит в вину Украины, намекнув таким образом, что в этом преступлении замешана российская сторона.

Кроме того, авторы законопроекта указали, что Северная Корея сначала могла приобрести ракетное топливо из Китая и из России.

Другими словами, конгрессмены вскоре придут к одному уж очень неприятному для Кремля выводу: страна-поставщик двигателей для северокорейских ракет совсем не Украина, а Российская Федерация.

Что же делает в этой ситуации Москва? С одной стороны, кремлевские пропагандисты готовят население к тому, что Россию намереваются сделать «козлом отпущения», с другой, — продолжают атаковать Украину.

Сейчас российские информационные агентства распространяют ложные сведения о том, что, мол, Украине конец, что США вот-вот докажут причастность нашего государства к этим злополучным поставкам и т.д. Их сайты просто пестрят подобными заголовками.

Однако нам до этого дела нет. Важно одно: усилия Киева таки привели к важному результату – к всеобъемлющему расследованию, где одной из главных версий будет считаться российский след. А это значит, что рано или поздно американцы выйдут на преступников с кремлевской пропиской.

Есть в этом всем процессе и положительная для Украины политическая составляющая. Многие, наверное, заметили, что законопроект был подан представителями сразу двух партий – демократами и республиканцами. Это, конечно, сразу наводит на фантазии о межпартийном единении, говорит о символизме. Но это не так.

Этот документ – инициатива недавно вступившего в должность конгрессмена из Нью-Джерси Джоша Готтгаймера. Ему просто удалось за непродолжительный срок сплотить подле себя небольшую группу политиков из обеих партий, которая оказалась в законодательном смысле довольно эффективной.

Этот человек в прошлом работал спичрайтером у Билла Клинтона, а затем, после длительной паузы, вернулся из бизнеса в политику. Он является соавтором «Акта в защиту нашей демократии», который помог сформировать комиссию в Конгрессе по расследованию кибернетических атак России против США. И этот человек поддержал создание закона о санкциях против РФ, Ирана и Северной Кореи.

Сейчас тучи вокруг Кремля начинают сгущаться: вводятся новые жесткие санкции, которые уже не может отменить одним росчерком пера президент США. С начала следующего года будет нанесен удар по оборонному комплексу РФ и по инфраструктуре (финансовой, транспортной), что обеспечивает весь процесс – от разработки к доставке российского вооружения в другие страны. Да, собственно, вскоре его никто уже и не сможет доставлять, так как санкции будут вводиться и против стран-покупателей.

Кроме того, американские Интернет-компании обнаружили доказательства, явствующие о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году.

А здесь еще и Северная Корея. Ведь если будет доказана вина России в поставках туда ракетных двигателей, ее ждут не просто санкции, ее ждет полная изоляция – она же вмешивалась не только в американские выборы. И это все происходит за несколько месяцев до мартовского голосования в самой РФ.

Что делают при этом русские? Они все равно пытаются противодействовать США: создают новые «горячие точки» по всему земному шару, продают оружие странам-изгоям и террористическим группировкам, о чем неоднократно сообщал, например, глава Пентагона Джеймс Мэттис, в общем, не оставляют попыток нанести удар по позициям США на мировой арене, скомпрометировать их.

На самом-то деле Кремль лишь ускоряет свое падение. Ныне каждый день появляется какая-то новая изобличающая русских информация. Теперь вот стало известно и о нью-йоркском террористе из ИГИЛ – уроженце Узбекистана Сейфулло Саипове. Оказалось, что он перед отъездом в США жил в Вологде. Это – еще один эпизод, который не оставит без внимания американская прокуратура.

Конечно же, сейчас русские СМИ будут акцентировать внимание, что из этого же города и из соседнего с ним Джалал-Абада в Россию приехали организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле этого года, в частности Акбаржон Джалилов.

Но это неважное «алиби», которое русские пытаются преподнести американцам, с которыми, кстати, Москва все еще пытается найти общие точки соприкосновения, а вернее, создать их, в совместной, абсолютно виртуальной для РФ, борьбе с ИГИЛ — от Сирии до Афганистана.

Кроме того, это, быть может, заставит наконец-то задуматься россиян о настоящих «инициаторах» взрывов в Питере, что выступили под видом «ИГИЛ». К ним, на самом-то деле, на «Невском экспрессе» рукой подать.

В общем, в преддверии мартовских выборов удача от России отворачивается. Все тайное когда-то становится явным.

Александр Демченко, inforesist.org