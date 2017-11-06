Под Городком в ДТП погибли пять человек, еще один — в реанимации 6 6.11.2017, 10:51

4,778

Легковой автомобиль врезался в дерево в Городокском районе Витебской области.

Об этом tut.by сообщил представитель пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ГАИ 5 ноября около 22.40. На трассе М8 (граница России — Витебск — Гомель — граница Украины), на въезде в деревню Дрожаки, легковой автомобиль врезался в дерево. От удара машину разорвало на две части.

По предварительной информации автомобиль Volvo S40 двигался в направлении поселка Езерище со стороны деревни Бычиха. В салоне автомобиля находилось 6 человек: четверо мужчин и 2 женщины. 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии. 21-летняя девушка с тяжкими телесными повреждениями доставлена в реанимацию.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).