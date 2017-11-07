Опубликованы посмертные фото Александра Коржича из Печей 17 7.11.2017, 8:09

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Александр Коржич

Снимками заинтересовались специалисты.

В сообществе «Близкие 21-летнего Александра Коржича» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано несколько фотографий погибшего солдата, сделанных после его смерти. Снимки были сделаны 5 октября, когда тело Александра Коржича привезли из Борисова в его родной Пинск, сообщает «Еврорадио».

Осторожно! Дальше в этой статье содержатся снимки, которые не рекомендуются к просмотру тем, кому нет 18 лет, а также лицам со слабой психикой. Хорошо подумайте, хотите ли вы смотреть эти фото.

Мама солдата вспоминает, что ее сын лежал в гробу в военной форме. Тело сопровождали военнослужащие из части, где служил Саша. Они настаивали на том, чтобы похороны состоялись как можно скорее, однако близкие Коржича решили переодеть его. Тогда и были сделаны фотографии.

На одном из посмертных фото видна странгуляционная борозда — след от петли. На другом — странное красное пятно на лбу рядового. Еще на одном фото, которое есть в распоряжении «Еврорадио», на руке погибшего солдата есть ровный след — как будто от веревки. Близкие Саши Коржича уверены, что такие повреждения нельзя получить, совершив самоубийство. Кроме того, они вспоминают, что ноги солдата, найденного в петле, были связаны шнурком от обуви, а голова замотана майкой.

Однако у Следственного комитета, расследующего «дело Коржича», иная позиция. Несмотря на то, что следователи разрабатывают три версии смерти рядового: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство — обвинения десяти фигурантам дела предъявлены по статьям о неуставных отношениях, служебной халатности и мошенничестве. Обвинение в убийстве Александра Коржича никому не предъявлено. Пятеро военнослужащих остаются в статусе подозреваемых.

«Еврорадио» показало эти фотографии практикующему патологоанатому. Он считает, что сделать однозначный вывод о прижизненном или посмертном помещении человека в петлю по внешним признакам невозможно. Для этого нужно исследовать под микроскопом нервные и мягкие ткани покойного, взятые при вскрытии.

Однако родным Александра Коржича пока что ничего не известно о результатах экспертизы, материал для которой был взят в борисовском морге в период с 3 октября, когда тело солдата нашли в подвале медроты, по 5 октября, когда его похоронили на кладбище под Пинском.