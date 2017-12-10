Лига ВТБ: «Цмокі-Мінск» переиграли эстонский «Калев» 10.12.2017, 19:55

Белорусские баскетболисты победили со счетом — 87:84.

"Цмокі-Мінск" одержали победу над "Калевом" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ — 87:84. Самым результативным игроком в составе "драконов" стал Александр Кудрявцев, который набрал 23 очка, пишет pressball.by.

Цмокі-Мінск — Калев — 87:84 (19:18, 25:19, 20:22, 23:25)

Цмокі: Саддлер (16 + 8 подб. - 4 потери), Мещеряков, Черапович (20 + 6 подб. + 4 паса), Кравиш (8 + 11 подб.), Кудрявцев (23 + 4 паса + 3 перехвата), Адамович (н.в.), Тростинецкий (4 + 4 подб.), Салаш (9), Вабищевич (3), Семенюк (3 подб.), Корж (4), Полещук (н.в.).