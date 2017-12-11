Россия пустила все поезда в обход Украины 4 11.12.2017, 7:34

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Переход на новую систему длился сутки.

С 11 декабря компания "Российские железные дороги" полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход территории Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

Переход длился сутки, после чего все российские поезда перестали курсировать по украинскому участку.

Железную дорогу начали строить на участке Журавка – Миллерово в Ростовской и Калининградской областях в 2014 году. Строительные работы завершились в августе 2017 года, сообщили "Российские железные дороги". 20 сентября РЖД запустила регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка – Миллерово.

"Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Дорога является электрифицированной, двухпутной на всем протяжении; здесь построено семь новых железнодорожных станций... Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года", – заявили в РЖД.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распоряжением от 18 сентября 2016 года №1832-р утвердил предлагаемые министерством транспорта РФ изменения в области федерального транспорта, в частности строительство нового железнодорожного участка Журавка – Миллерово, которое позволит пустить поезда, следующие из северных и центральных регионов России на юг, в обход Украины через Воронежскую и Ростовскую области. Соколов заявил, что введенная в эксплуатацию железная дорога обеспечит России "независимость от прохождения границы соседней Украины".

Экс-глава "Укрзалізниці" Александр Завгородний заявил, что железная дорога, построенная в РФ в обход Украины, не принесет ущерба украинской ж/д компании. По его словам, ветка, о которой идет речь, проходила по границе между странами и никогда с 1991 года не была в эксплуатации "Укрзалізниці". Земля вместе с имуществом была передана в аренду РЖД на 49 лет.