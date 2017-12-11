Как продавец компьютеров стала организатором свадеб в Барановичах 11.12.2017, 10:58

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Начало бизнесу белоруски положил танец молодоженов в Украине.

Дипломированный психолог и специалист по продажам компьютерной техники, а ныне организатор свадеб Оксана Лежень рассказала intex-press.by, как танец молодоженов положил начало ее бизнесу, сколько времени уходит на подготовку свадьбы и что может заставить ее сделать скидку паре:

- После школы я окончила вуз и получила диплом психолога. Но по специальности не работала – устроилась в магазин компьютерной техники. За год прошла путь от стажера до руководителя магазина и… ушла в декрет. Пока сидела с ребенком, осознала, что занималась не тем, о чем мечтала.

Пять лет назад меня пригласили на свадьбу в Украине. Во время первого танца молодых я увидела, как из огромного подвешенного под потолком шара на гостей сыпались конфетти. И мне так захотелось, чтобы что-то подобное увидели жители Барановичей, что, вернувшись в родной город, я повторила это шоу с шаром на свадьбах своих подруг. Это и положило начало моему будущему делу.

Чтобы без сучка без задоринки

Потом в интернете увидела объявления с предложениями организовать свадьбу. Не провести по заранее подготовленному сценарию, а придумать и распланировать все так, чтобы торжество прошло без сучка без задоринки. Я подумала: «А ведь действительно, на свадьбах иногда возникают накладки, и избежать их можно только при условии четкой организации праздника. И это занятие как раз для меня».

Примерно год я отработала координатором свадеб. Координатор – это не организатор, он не организовывает торжество, а лишь следит, чтобы по плану исполнялось все то, что придумал кто-то другой.

Для меня был важен этот опыт, он помог почувствовать атмосферу свадебного мира изнутри.

А три года назад я открыла ИП и стала организатором свадеб.

«Ехала с курсов и плакала»

Мой бизнес не требует больших вложений: не нужно тратиться на аренду помещения, закупать дорогостоящее оборудование. Но и без первоначального капитала войти в эту сферу сложно. Одного желания заниматься организацией свадеб мало, нужен опыт. Если нет собственного, его нужно у кого-то перенять. Конечно же, за деньги.

Мои первые однодневные курсы в Минске обошлись примерно в $150 долларов. Еще $150 я потратила на разработку собственного логотипа. Спустя год приняла участие уже в трехдневных курсах, которые проводила известная в Украине организатор свадеб. Обучение стоило $500. Нам не только рассказывали, «как надо делать», но и обучали на реальных свадьбах. Мы наблюдали, как все происходит, и даже принимали участие в процессе. Опыт был бесценный. Но я ехала домой с курсов и всю дорогу плакала. Я не представляла, как в нашем городе можно организовать хоть что-то минимально похожее на то, что удалось увидеть там.

Максимум – девять месяцев

Мои клиенты – пары, которые только планируют жениться, и некоторые из них даже не всегда точно могут сказать, когда это произойдет. На подготовку и утверждение сценария может уйти несколько месяцев. Одним понадобилось даже девять месяцев – пока это максимум.

Одни молодожены приходят с четко продуманными идеями, и моя помощь им нужна, чтобы воплотить их в жизнь. Другие – не знают, чего хотят. На этот случай у меня разработаны анкеты для жениха и невесты. Изучив их ответы, мне легче определить, какая свадьба подойдет именно им.

Если вижу, что бюджет у молодоженов ограничен, но работать с ними мне интересно, делаю скидку. Опыт работы с ними пригодится в будущем.

В Европе четкая такса – 10% от бюджета свадьбы

Организация свадеб – это медленные деньги. Я могу полгода работать с молодоженами, а гонорар получу только в день свадьбы. В Европе у свадебных организаторов четкая такса – 10% от бюджета свадьбы. У меня пока одна цена – $500 долларов с пары.

Нередко слышу, что это «как-то очень много». Для фотографа, который провел с молодыми несколько часов, а потом несколько дней потратил на ретушь фото, – это почему-то нормально. Для ведущего, который провел свадьбу по готовому сценарию, – приемлемо. А для человека, который потратил столько времени и сил, придумал, организовал и расписал все по минутам, это много?! Ведь на мне лежит ответственность как за всю свадьбу, так и за любую мелкую ее деталь. А таких деталей – сотни. Даже пеньюар невесте, который утром она наденет для фотосессии, и швею, которая его сошьет, ищу я. Чтобы фотограф или парикмахер не опоздали – слежу я. И, если это произойдет, все шишки полетят в меня.

В будущем я мечтаю открыть свое свадебное агентство, но понимаю, что на это потребуется не один год. Тем не менее я верю, что мой звездный час, как организатора свадеб, настанет, когда будут жениться дети нынешних молодоженов.