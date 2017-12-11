Могерини: Иерусалим должен быть столицей двух государств 11.12.2017, 14:19

Глава европейской дипломатии заявила о необходимости прямых переговоров между израильтянами и палестинцами.

Дипломаты ЕС намерены заявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о неизменности их позиции, заключающейся в том, что мирное урегулирование израильско-палестинского конфликта может быть достигнуто только путем переговоров, и что Иерусалим не может быть столицей только Израиля, сообщает «Голос Америки».

«Мы, европейцы, считаем, что Иерусалим должен быть столицей двух государств: государства Израиль и государства Палестина, – заявила верховный комиссар ЕС по международным делам Федерика Могерини. – Мы также считаем, что единственный путь к достижению этой цели лежит через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами».

По словам Могерини, она заявляла об этом президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу, и скажет то же самое Нетаньяху, когда он встретится с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.

Встреча состоится через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп отказался от политики, которую США проводили несколько десятилетий, и признал Иерусалим столицей Израиля, а также объявил о начале переноса американского посольства из Тель-Авива в этот древний священный город.

Перед вылетом во Францию, которую он посетил перед встречей в Брюсселе, Нетаньяху осудил «лицемерие» европейских лидеров, критикующих решение Трампа.

«Хотя я уважаю Европу, я не готов к тому, чтобы согласиться с ее двойными стандартами, – заявил Нетаньяху. – Я слышу раздающиеся оттуда голоса, осуждающие историческое заявление президента Трампа, но я не слышал осуждения запусков ракет по Израилю и ужасных провокаций против нас».

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он добавил, что Иерусалим всегда был столицей Израиля, и что «чем раньше палестинцы свыкнутся с этой реальностью, тем скорее мы продвинемся к миру».

Макрон осудил атаки на Израиль, но выступил против решения Трампа по Иерусалиму. По словам французского президента, это решение является «нарушением международного права и сопряжено с опасностью для мира».

«Я считаю, что эти заявления не служат укреплению безопасности, в том числе безопасности Израиля и израильтян», – пояснил он.

Решение Трампа привело к протестам в некоторых частях мусульманского и арабского мира, в том числе к новой волне демонстраций в воскресенье.

Ливанские силы безопасности в воскресенье применили водометы и слезоточивый газ в районе посольства США в Бейруте, чтобы оттеснить ливанских и палестинских демонстрантов, которые бросали предметы в посольство и сожгли чучело Трампа, а также флаги США и Израиля.

В Индонезии, крупнейшей по численности населения мусульманской стране мира, тысячи людей приняли участие в демонстрации у американского посольства в Джакарте. Другие акции протеста прошли в Иордании, Турции, Пакистане, Малайзии, Египте и на палестинских территориях, граничащих с Израилем.

Полиция в шведском Гётеборге арестовала трех человек, которых подозревают в том, что они бросали зажигательные бомбы в синагогу. Представитель полиции заявил в воскресенье, что инцидент, в результате которого никто не пострадал, расследуется как попытка поджога.

Полиция Израиля сообщила о нападении на охранника в районе иерусалимского автовокзала, который получил серьезные ножевые ранения. Нападавший был арестован.

Посол США в ООН Никки Хейли в интервью CNN выступила в защиту решения Трампа. Она заявила, что в Иерусалиме уже находятся многочисленные правительственные ведомства Израиля.

«Почему бы и нам не разместить там посольство?» – добавила она.

По ее словам, Трамп «выполнил волю американского народа», приняв решение, которое отказывались принимать предыдущие президенты США.

Ранее в воскресенье Лига арабских государств заявила, что решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является «опасным событием, ставящим США на предвзятую позицию сторонника оккупации и нарушений международного права и резолюций».

Заявление было опубликовано после экстренного совещания министров иностранных дел стран Лиги в Каире. В нем также отмечается, что решение Трампа лишает США роли «спонсора и посредника» в ближневосточном мирном процессе.

В резолюции также говорится, что решение Трампа «подрывает усилия по достижению мира, усиливает напряженность и вызовет возмущение, способное привести регион к краю пропасти, за которым лежит насилие, хаос и кровопролитие».

Глава Лиги арабских государств призвал страны мира отреагировать на решение Трампа признанием Палестины в качестве суверенного государства со столицей в Иерусалиме. Министры иностранных дел также призвали Совет Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую решение Трампа.

Главы крупнейшей христианской церкви в Каире и университета Аль-Азхар заявили, что не будут встречаться с вице-президентом США Майком Пенсом, когда он приедет в Каир 20 декабря. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также объявил, что не будет встречаться с Пенсом, поскольку «США пересекли красную черту» по Иерусалиму.

Пресс-секретарь Пенса в воскресенье заявил, что «к сожалению, Палестинская автономия вновь упускает возможность обсудить будущее региона».

В заявлении Коптской православной церкви говорится, что решение Трампа «является неуместным и не учитывает чувства миллионов людей».