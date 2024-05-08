закрыть
8 мая 2024, среда, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Симоньян тренируется перед гонкой на лафетах

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 8.05.2024, 7:42
  • 8,050
Симоньян тренируется перед гонкой на лафетах

В России начинается шестилетка пышных похорон?

Симоньян тренируется перед шестилеткой пышных похорон? Слова про «каменный бицепс» на фоне публикаций о диагнозе Кадырова звучат как издевательство.

Сразу вспоминаются ставшее мемом заявление пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Ястржембского: «Президент работает с документами, а рукопожатие у него крепкое». Как раз в это время пропавшего сразу после инаугурации Ельцина готовили к операции на сердце.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс