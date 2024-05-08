Симоньян тренируется перед гонкой на лафетах Телеграм-канал «СерпомПо»

8.05.2024, 7:42

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В России начинается шестилетка пышных похорон?

Симоньян тренируется перед шестилеткой пышных похорон? Слова про «каменный бицепс» на фоне публикаций о диагнозе Кадырова звучат как издевательство.

Сразу вспоминаются ставшее мемом заявление пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Ястржембского: «Президент работает с документами, а рукопожатие у него крепкое». Как раз в это время пропавшего сразу после инаугурации Ельцина готовили к операции на сердце.

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