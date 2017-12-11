Яценюк - Медведеву: Вы своих подонков уберите из Украины 2 11.12.2017, 17:15

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Арсений Яценюк

Экс-премьер-министр Украины рассказал о своем разговоре с главой правительства РФ.

В суде над экс-президентом Виктором Януковичем, которого подозревают в госизмене, экс-премьер-министр Арсений Яценюк рассказал, что разговаривал два раза с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, которого призывал убрать войска из Украины.

Об этом он сказал во время допроса в Оболонском районном суде Киева, передает 112.ua.

По его словам, инициатором разговоров была российская сторона, во время которых он призывал российские власти вывести войска из Украины.

"У меня было два разговора с премьер-министром России Медведевым. Во время первого разговора я ему сказал: "Вы должны безотлагательно вернуть свои войска в бараки в зоны постоянной дислокации, вы должны прекратить нарушение международного права. Если есть любые вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, мы готовы дискутировать, но незаконная аннексия и нападение на Украину – это то, что нарушает международное право и то, что подрывает наши двусторонние договоренности. Это является недопустимым", – рассказал Яценюк.

Во время второго заявления я с ним разговаривал, я даже цитату помню, я ему сказал такую фразу: "Вы своих подонков уберите с Украины, и дальше мы с вами будем говорить о социально-экономических аспектах". Это был какой-то странный звонок, который касался развития экономических отношений между Украиной и Россией. Это при том, что Россия осуществила военную агрессию. И первый, и второй раз инициатором был Медведев", - рассказал Яценюк.