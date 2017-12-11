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Мэй подтвердила размер компенсации ЕС за Brexit

  • 11.12.2017, 20:44
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Британия заплатит ЕС от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила информацию о том, что счет выхода Британии из Европейского союза (Brexit) будет составлять от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр также предполагает, что это обусловлено окончательным соглашением по Brexit. Мэй добавила, что "предложение находится на столе" в контексте того, что Британия соглашается о партнерстве с ЕС на будущее.

Кроме того Мэй заявила, что лейбористы "имеют 12 различных позиций по Brexit".

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания, вероятно, заплатит Европейскому Союзу от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов по сделке о выходе Британии из ЕС (Brexit).

Хотя участники переговоров избегали называть официальные цифры по финансовому урегулированию в совместном тексте, согласованном вчера вечером, британские официальные лица, близкие к обсуждениям, говорят о счете в размере менее 40 миллиардов фунтов стерлингов. Эти цифры получили после того, как вычитали меньшую сумму денег, которую ЕС должен Британии, от большего количества денег, которые Британия должна ЕС.


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