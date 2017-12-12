Жители Каракаса ввели собственную валюту 1 12.12.2017, 11:59

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Из-за гиперинфляции в Венесуэле отказываются от официального боливара.

Как сообщает издание Runrun, коммуна Катин в западной части Каракаса объявила о вводе в обращение собственной валюты под названием паналь. В сообщении, опубликованном в Twitter района, указывается, что на такой шаг местные власти пошли в связи с продолжающейся мировой финансовой блокадой Венесуэлы.

Власти коммуны подчеркнули, что создать альтернативную денежную единицу было решено «во исполнение указаний покойного президента Уго Чавеса».

Именно Чавес изображен на новых банкнотах, с помощью которых местные жители уже могут платить за рис, выращенный в окрестностях коммуны.

В сообщении местного банка указывается, что один паналь равен 3 тыс. боливаров (официальная валюта Венесуэлы). Официальный курс доллара США сейчас составляет около 10 тыс. боливаров.

Венесуэльское правительство несколько лет назад разрешило отдельным районам страны использовать собственные деньги для внутренних расчетов. По замыслу Уго Чавеса, это должно было повысить уровень жизни в муниципалитетах и содействовать развитию бартера. В результате местные денежные знаки появились с 2012 года в 12 районах Венесуэлы.