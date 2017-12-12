Синоптики рассказали о погоде на завтра 12.12.2017, 13:46

В среду будет преимущественно без осадков.

13 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти.