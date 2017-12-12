Владелец KIA Sorento: Насчет серьезных ремонтов – стучу по дереву 12.12.2017, 14:03

Белорус рассказал, во сколько ему обходится использование корейского джипа.

Владелец KIA Sorento шесть лет использует машину для поездок на охоту и рыбалку. О своих впечатлениях водитель рассказал abw.by.

- Этот KIA Sorento был куплен 6 лет назад по причине того, что он, во-первых, больше, чем Sportage, во-вторых, потому, что в отличие от Sportage это действительно джип, а не внешнее его подобие.

В Sorento есть рама, пониженная передача, блокировка, неразрезной задний мост - в общем, все атрибуты правильного внедорожника, которых по определению не бывает в "паркетниках".

Если бы я не занимался охотой и рыбалкой, думаю, вполне обошелся бы автомобилем другого класса. А так, хотя и говорят о наличии у рамных джипов недостатков для обычной эксплуатации по управляемости или маневрированию в тесноте, предпочел взять Sorento, а не Sportage.

Подобных моделей в действительности немного. Среди них Sorento был одним из самых доступных. К примеру, Nissan Patrol обошелся бы в два раза дороже. А бюджетная цена Sorento позволяла искать 4-5-летнюю машину.

Мой Sorento - 2007 года выпуска, то есть он был как раз 4-летним, когда покупался. Проехал я на нем с момента покупки 80 тысяч километров.

В плане проходимости машиной доволен. Для охотника настоящий помощник. Попадали в самые разные ситуации, но не было случая, чтобы Sorento подвел.

Когда покупал, смущало, что здесь коробка передач автоматическая. "Механика" для рамного внедорожника выглядела бы логичнее, как мне казалось. Собственно я и искал на "механике", но ничего не нашел. А эта машина устраивала меня по цене и техническому состоянию.

Зато сейчас могу признать свою ошибку. Главное - заблаговременно пониженную передачу включить, а после этого уже значения не имеет, "механика" или "автомат". Последний даже удобнее. Ни о чем, кроме "газа" и куда рулить, думать не надо - "автомат" сам вывезет. Работает он очень мягко, никаких рывков, задержек при переключении - мне нравится.

Конечно, всегда остается вопрос надежности, но опять-таки неизвестно, что лучше - ремонт "автомата" или замена сцепления, если маховик двухмассовый. Я, кстати, даже и не знаю, какой у Sorento с механической коробкой маховик - уже неинтересно. Скорее всего, двухмассовый.

"Автомат" обслуживался. Правда, замена масла была частичной. Сливной пробки нет - снимался поддон. Слилось только три литра масла. Столько же было долито. Остальное, по всей видимости, осталось в гидроблоке, гидротрансформаторе, каналах. Но старое масло было чистенькое, а это признак того, что "автомат" в порядке.

Двигатель дизельный, объем 2,5 литра. Ездил в свое время на "жигулях" - у них расход топлива был больше, чем у Sorento, а разве можно их сравнить? "Жигули" в два раза меньше и ниже.

В городе получается 10 литров на 100 километров, по трассе - в районе 9-ти.

Обслуживание мотора обходится примерно в 100 долларов - масло, фильтры, в том числе салонный, работа.

Никаких проблем с мотором не было, как и с коробкой. Масла между заменами уходит на угар примерно половина уровня между метками. Думаю, это нормально. Спросили как-то, не было ли проблем с EGR, - даже понятия не имею, что это такое.

Знаю по опыту, что зимой при температурах ниже минус 10 градусов лучше добавлять в топливо присадку. Чтобы присадка хорошо растворялась, топливо должно иметь плюсовую температуру. Поэтому смесь готовлю заранее. Затем ее можно хранить в гараже. Понадобилась - подливаю в бак.

Ходовая часть крепкая, даже вылазки на бездорожье ее не берут. Пришлось заменить лишь подшипник ступицы справа спереди и тормозные колодки, само собой.

В электрооборудовании менялся только аккумулятор и лампочки.

Хотя это корейская машина, а не немецкая, по кузову коррозии нет. Надо признать, что это заслуга прежнего владельца. Я ничего с кузовом не делал, потому что все было на совесть пролито антикором даже там, где, на мой взгляд, можно было бы и не обрабатывать.

Царапины в поездках по лесам неизбежны, но сразу же их подкрашиваю - ржавчина не пробивается.

Что касается удобства для пользования, то, если вы не закоренелый горожанин, уверен, что простите Sorento все его недостатки. Вместительность багажника неоднократно проверялась мной во время выездов на охоту и рыбалку, потому что я в нем ночевал. Складываешь сиденья - и пожалуйста.

Машину использую не только для охоты и рыбалки, но и по работе езжу, и на дачу. Ездим, понятно, и днем, и ночью. Свет не ксенон, но к качеству освещения претензий нет. Омыватель, думаю, тут лишний. Возможно, он предусмотрен на тот случай, что машина должна по грязи ездить.

Салон кожаный, любые опции есть, все работает. Единственное - почему-то стал заедать водительский ремень безопасности. Не хочет сам прятаться. Бывает, забудешь, дверью хлопнешь, а там железный язычок в проеме. Вот это досаждает, но в остальном я очень своим Sorento доволен.

Даже не знаю, на что смог бы его поменять. Сегодня продать - дешево, а купить, чтобы свежих лет и в таком же виде, как брал этот автомобиль, - дорого. С другой стороны, зачем менять? Машина не сыплется, эксплуатация обходится недорого, потому что покупается только топливо и "расходники" для обслуживания, а насчет серьезных ремонтов - стучу по дереву.