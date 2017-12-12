Как белорусы протестуют против закрытия магазинов в деревнях 6 12.12.2017, 21:43

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В Беларуси массово закрываются сельские магазины.

В разных регионах Беларуси закрываются сельские магазины. Потребительское общество объясняет людям, что в малых поселениях магазин содержать невыгодно. В некоторых деревнях люди протестуют, после чего власти вынуждены магазины открывать, пишет «Радыё Свабода».

Вместо стационарных торговых точек в малые деревни три раза в неделю приезжают автолавки потребительского общества. Однако сельчане говорят, что это очень неудобно. Среди них много пенсионеров, которые должны ждать на холоде автолавку, которая приезжает согласно определенному расписанию.

Ивацевичский район. Сельчане о рентабельность магазина: «Платят по 200 рублей пенсии - что мы за них можем купить?»

Журналисты посетили деревню Гичицы Ивацевичского района. Здесь, в 10 километрах от райцентра, живет более 100 человек. Недавно местный магазин закрыли.

Когда журналисты подошли к автолавке, возле которой собрались сельчане, старые люди начали возмущаться, аппелирую к Лукашенко.

«Надо Лукашенко сказать, чтобы загнал нас в сарай и поджег. Тогда не надо будет ни пенсию платить, ничего... Сто человек еще в селе, и чтобы магазина не было!»- жалуется бабушка.

Жители Гичиц рассказали, что в деревне есть и кандидатура продавщицы в магазин, она готова работать и за небольшие деньги. Но магазин все равно закрыли.

«Эта продавщица у нас работала за 90 рублей и с Яглевичей [8 км] ездила. А у них столько расхода идет на гичицкий магазин, что нет возможности содержать», - говорит жительница Гичиц.

«Спрашивают: почему, мол, вы ничего не берете? Так платят по 200 рублей пенсии - что мы за них можем покупать? Макароны, хлеб, батон и сахар», - возмущается другая пожилая женщина.

Люди говорят, что самое необходимое могут купить и в автолавке, которая приезжает три раза в неделю, но тут есть неудобства.

«И это хорошо. Но не нам, старикам, как заметет дороги, здесь стоят...» - сетует женщина, которая говорит, что идти к автолавке ей около километра, а потом еще и стоять под открытым небом.

После закрытия магазина, говорят сельчане, в Гичицах, фактически не осталось никакой инфраструктуры - медпункт, клуб и баню здесь позакрывали уже давно.

Березовский район. После сбора подписей магазин пообещали открыть, если найдут продавца

В деревне Жичино Березовского района проживает более 80 человек, в основном пенсионеры. Магазин здесь закрыли 26 октября.

Местный «депутат» Первомайского сельсовета, член оргкомитета партии БХД Валерий Билибуха собрал подписи жителей Жичино и направил обращение в Березовский райисполком.

«Мы, в основном пенсионеры, должны стоять на холоде с больными ногами по несколько часов, чтобы купить набор нехитрых продуктов. Неужели мы не заслужили у государства достойного социального обслуживания?»- спросили сельчане.

Местные власти провели в Жичино собрание, где объяснили людям, что магазин закрыт, так как нет кандидатуры продавца.

На собрании пенсионеры называли и еще одно неудобство автолавки: «Если забыл что-то купить, то уже не вернешься и не купишь».

Вскоре «депутату» Билибуху пришел и ответ из райисполкома, где объяснили, что если найдут продавца, то магазин будет открыт.

«Так бы тихонько все и прошло бы. Закрыли - и все, идите к автолавке. Я же буду следить за ситуацией и добиваться, чтобы стационарный магазин в Жичино открылся», - сказал Билибуха.

Ганцевичский район. Магазин откроется после угрозы сельчан не участвовать в «выборах»

В Ганцевичском районе после закрытия магазина в деревне Красиничи жители составили обращение в райисполком, в котором пригрозили, что не пойдут на «выборы» в случае, если магазин не откроют.

В ситуацию пришлось вмешаться даже председателю райисполкома Владимиру Белову.

На собрании местных жителей руководство райпо заявило, что магазин закрыли, потому что он не прибыльный. Сельчанам предлагали расширять ассортимент товаров в автомагазине. Но сельчане стояли на своем: «Открывайте магазин!»

Наконец председатель райисполкома Владимир Белов пообещал людям, что магазин в Красиничах откроется заново 15 декабря.