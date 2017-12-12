Приговор топ-менеджерам Беларусбанка оставлен в силе 1 12.12.2017, 22:41

Топ-менеджеры осуждены за взятки на 700 тысяч долларов.

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка Геннадия Господарика и Николая Цырто. Об этом сообщила tut.by помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Заседание судебной коллегии Мингорсуда прошло 12 декабря. Приговор суда Центрального района Минска оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщила Шильвян.

Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика сотрудники КГБ задержали в июне 2016 года в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. По версии следствия, с 2010 по 2015 годы он получил более 215 тысяч долларов. Чтобы погасить ущерб, Господарик добровольно выдал облигации на сумму, превышающую 200 тысяч долларов.

Второй фигурант громкого дела, начальник управления Николай Цырто, вину признал частично. Его обвинили в получении взяток на сумму в 500 тысяч долларов.

Процесс по громкому делу длился почти два месяца. Господарика признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями. Николай Цырто признан виновным по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки» и ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». Судом Центрального района Минска 8 сентября топ-менеджеры были приговорены к 7,5 года и 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.