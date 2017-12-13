Евросоюз без обсуждения продлит санкции против РФ еще на полгода 13.12.2017, 7:54

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Решение будет принято на саммите ЕС 14 декабря.

Евросоюз в очередной раз продлит экономические секторальные санкции в отношении РФ на шесть месяцев до конца года, причем на этот раз вопрос о пролонгации ограничительных мер не станет предметом дискуссий: штрафные меры одобрят без обсуждения темы санкций и вопроса об их снятии.

О предстоящем событии сообщил во вторник европейский дипломат журналистам в Брюсселе, передает ТАСС. По его словам, на предстоящем 14-15 декабря саммите ЕС лидеры стран сообщества "не будут принимать практических решений по санкциям".

"Ограничительные меры будут продлены на техническом уровне на шесть месяцев, — сказал он. - Лидеры не будут принимать практических решений по санкциям. Они будут продлены Советом [ЕС] позднее, мы ожидаем, что до конца месяца".

Он отметил, что традиционно участники нормандского формата — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон — проинформируют участников саммита о ходе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе за рабочим ужином в четверг.

"В этом контексте будут затронуты ограничительные меры в отношении России", — указал он.

При этом другой источник подчеркнул, что "вопрос о продлении санкций в этот раз не будет предметом дискуссии".

Таким образом, лидерам стран ЕС в этот раз не удастся уделить время обсуждению отношений с РФ, говорится в заметке российского информагентства. Основной темой встречи станет ход переговоров с Великобританией о ее выходе из Евросоюза.

Отметим, что прежним продлениям обычно предшествовали переговоры по этому вопросу. На "дискуссиях" в разное время настаивали представители разных стран, хотя большинство лидеров не находили в этом смысла в связи с продолжающимися нарушениями со стороны Москвы. Особенно остро вопрос о пролонгации режима ограничений возник в период неопределенности после избрания Дональда Трампа на президентский пост. Это было связано с его невнятными суждениями, среди которых время от времени звучали в том числе и размышления о возможности отменить меры против Москвы.

Как напоминает агентство Reuters, которое тоже сообщает о скором продлении станционного режима, срок действия основных мер, которые затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый сектор, истекает в конце января 2018 года.

Россия вооруженным путем аннексировала Крым в 2014 году и отказывается его возвращать в состав Украины. Страны Запада обвинили РФ в агрессии против соседнего государства, а также в поддержке сепаратистов на востоке Украины в конфликте, который более чем за три года унес свыше 10 тыс. жизней.