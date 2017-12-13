Сюрпризы-2018: Что ждет белорусов в новом году 13.12.2017, 11:49

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Особенные «новинки» приготовлены для автомобилистов.

Электронный ПТС, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), рост утилизационного сбора в РФ и все связанные с этими моменты, похоже, очередной раз лишат спокойного сна на исходе 2017 года производителей новых авто, их товаропроводящие сети и в конечном итоге непосредственно потенциальных покупателей новых автомобилей, планирующих покупки на 2018 год, пишет abw.by:

- Начнем с пока предполагаемого роста утилизационного сбора в РФ. Как сообщил "Коммерсант", российский Минпромторг предложил правительству в 2018 году повысить утильсбор на 87-125%, что, по мнению экспертов, вкупе с увеличением акцизов может привести к росту цен на автомобили на 10-17%. И все бы ничего, ведь речь идет о РФ, а не о РБ, где утильсбор свой и трогать его вроде бы не планировали, но если вспомнить, какие марки и модели на белорусском рынке продаются лучше других, то возникают вопросы.

Во-первых, по состоянию на сегодня те же новые Volkswagen и Renault ставятся на учет по реестрам, оговоренным межправительственными соглашениями, констатирующими отсутствие необходимости уплаты по ним утилизационного сбора в РБ. Сбор этот уже уплачен в РФ и в рамках господдержки в большинстве случаев еще и компенсирован автопроизводителям, разместившим и локализовавшим в РФ свои производства.

И вот тут возникает вопрос: будет ли компенсироваться, а если будет, то в каких размерах планируемый к росту на 87-125% утильсбор? Если да и на 100%, то на цены у белорусских дилеров упомянутых выше марок такое изменение не повлияет. Если нет или компенсация будет частичной, прайсы на новые авто неминуемо вырастут, причем и у лидеров рынка, и у его аутсайдеров. Потенциальные покупатели традиционно узнают об этом последними накануне новогодних праздников.

Об электронных ПТС и СБКТС, введение которых привязано к 1 июля 2018 года, волноваться больше придется чиновникам, которые должны позаботиться о том, чтобы с этой даты система работала на полную катушку, а не как обычно, чтобы покупателям как новых, так и подержанных автомобилей было понятно, кому и где нужно получать СБКТС. Дилеры же, по маркам которых требуется оплата утильсбора в РФ и РБ, должны понимать, как будут вноситься в электронный ПТС данные об уплате утилизационного сбора сначала в РФ, а потом и в РБ, - графа-то предусмотрена только одна.

Что будет с утильсбором в Беларуси, сказать сложно. Если отталкиваться от проекта бюджета на 2018 год, он останется прежним. Но здесь ключевое слово "проект", а это значит, что изменения все еще возможны. Более того, непонятная ситуация с ценами на Geely и со сбытом продукции "БелДжи" тоже наводит на размышления. В теории рост белорусского утильсбора в какой-то мере мог бы способствовать росту интереса к тому же Atlas, но опять же слишком много "если"…

Когда речь идет о новых авто, лидерам рынка это не повредит в силу межправительственных соглашений и реестров, упомянутых выше. Ну а те бренды, которые в них не указаны, погоды на рынке новых машин не делают. И если Geely Atlas и Ко отщипнут лишь крохи рыночного пирога, серьезного прироста продаж в количественном выражении им это не даст.

Тем не менее, зная по опыту прошлых лет, на какие новогодние "сюрпризы" способны белорусские чиновники, лично я бы откладывать на следующий год покупку нового автомобиля не стал.

К тому же, кроме сезонных скидок, поводов для оптимизма в части цен на новые автомобили практически нет. Российский рубль в преддверии президентских выборов в соседней стране вряд ли ослабнет, автопроизводители же со сменой календарного года традиционно пусть немножко, но приподнимут цены.

Впрочем, с высокой вероятностью будут для автолюбителей в 2018-м и положительные моменты. О них мы уже писали, и пока все документы, их касающиеся, вполне успешно проходят по коридорам власти.

В итоге, если все они будут подписаны, белорусы наконец-то получат возможность продавать автомобили с переносом отметки о техосмотре. Заветный штампик поставят в новый сертификат лишь при условии "подтверждения факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении".

На вопрос, что бы это значило, в УП "Белтехосмотр" нам не ответили, посоветовав обратиться в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Что мы и сделали, так как вариантов в голову приходило много: копия квитанции об оплате госпошлины (оригинал забирают при прохождении техосмотра), старый сертификат от прежнего владельца авто (опять же не всегда его возвращают в МРЭО при снятии автомобиля с учета) либо диагностическая карта, которую автовладелец получает по итогам прохождения техосмотра. Выяснилось, что самый вероятный вариант - диагностическая карта, которую тем, кто собирается в обозримом будущем продавать либо переоформлять автомобиль, стоит беречь до дня продажи.

С высокой долей вероятности отменят и лишение водительских "прав" за повторность при нарушении скоростного режима, а еще позволят избежать конфискации транспортных средств в случае вопросов с контрабандой на границе.

Правда, сами штрафы, как, впрочем, и госпошлины с некоторыми налогами, в денежном исчислении в 2018 году могут стать выше, если, конечно, вырастет размер базовой величины, а она в РБ стабильностью никогда не страдала. Исключение - 2007-2012 годы.

В связи с этим информация о 25 руб. с января 2018 года, просочившаяся в СМИ, практически не вызывает сомнений.

Одним словом, конец очередного календарного года белорусские автовладельцы и те, кто готовится ими стать, очередной раз встречают с четким пониманием того, что как раньше уже не будет, а посему не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.