Активист из Гродно: Наши люди проснулись, народ проснулся

Активист из Гродно: Наши люди проснулись, народ проснулся1
- 13.12.2017, 13:50
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Самым главным событием 2017 года стали весенние акции протеста.
Глава общественной инициативы «Гродно», член Белорусской социал-демократической партии Анатолий Мышкевич, который за 2017 год собрал сотни подписей в помощь гродненцам, рассказал «Радыё Рацыя», что считает, что самым главным событием 2017 года были весенние акции за отмену скандального декрета №3:
- Марши рассерженных белорусов казались сильными, казалось, что такого никогда не было, наконец-то наши люди проснулись, проснулся наш белорусский народ. Если честно, то мне казалось, что все, уже закончилось правление Лукашенко. Надеюсь, что народ в ближайшее время снова проснется.
Анатолий Мышкевич считает, что для того, чтобы белорусы проснулись, достаточно маленького толчка, который может произойти в любой момент.