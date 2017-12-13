Нация, утонувшая во лжи 2 Алексей Мельников, kasparov.ru

13.12.2017, 19:21

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Алексей Мельников

За деньги российских граждан Путин и его подчиненные опозорили страну.

Правящий российский олимпийский допинг уже утонул, давно лишен флага, гимна, формы, знаков отличия, но всё продолжает, завернувшись в белый флаг с разноцветными колечками, пускать со дна возмущённые пузыри. Никак не может успокоиться, оправиться от полученного удара.

Доказательство — заявление "от лица спортсменов", напечатанное Олимпийским комитетом России.

Написано, по всей вероятности, теми же, кто устроил в России воровскую систему государственного допинга. Но с коричневым оттенком, уместным разве что в Германии 30-х годов: "Мы хотим выступить <...> за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остаётся одной из величайших в мире". В общем, "айн фольк" и так далее — до бункера.

Кто дал право лицам, подписавшим заявление, выступать от "лица спортсменов" и что это за анонимные "спортсмены", от имени которых подписавшиеся выступают, — непонятно.

Сами спортсмены что — немые? Им нужны толмачи их мыслей? В основном — из числа закончивших выступления.

Неясно также, почему "от лица спортсменов" — участников зимней Олимпиады высказываются представители летних видов спорта — фехтовальщик, стендовый стрелок, теннисистка, дзюдоист, пятиборец, гимнастка, две пловчихи-синхронистки, волейболистка. Редкий фигурист и конькобежец сверкнет коньками в ряду загорелых ног нестройно наступающей фаланги летних олимпийцев.

Какое всему этому объяснение?

Начальство смотрит на людей у нас в России как на своих крепостных. То же и спортсмены. Кормят их с руки, дают деньги, дарят подарки, платят спортсменам за поддержку начальства.

Используют спортсменов как ширму для своего обогащения, для отвлечения внимания. Воткни ноги в тапки, придвинь голову к экрану и смотри, как под истошные крики комментатора "Зайка моя!" накатывает на финиш биатлонный допинг. Пока за спиной грузят виолончели в офшоры.

Поэтому и отношение к целиком зависящим от российского начальства спортсменам — как к крепостным. Что прикажем, то и сделаете. Никуда не денетесь от наших денег.

И обсуждение среди начальства и его приказных — надо ли спортсменам ехать на зимнюю Олимпиаду? А как же Родина-Отчизна, если поедут? С чего она, всё-таки, начинается? Не пострадает её допинговый престиж?

А вам какое дело, эй вы — В.В. Путин и прочие? Кто вы такие, чтобы кому-то запрещать, одобрять, поощрять и вообще хоть как-то здесь высказываться? Вас надо расследовать. Сначала обокрали граждан России олимпийкой в Сочах, отняв деньги у медицины, пенсионеров, образования и науки, закопав их в стадионную дурь. Потом выяснилось, что за деньги российских граждан В.В. Путин и его подчиненные опозорили страну — воровским государственным допингом. Звон сдаваемых медалей из Сочей плывет по стране. Мы уже 6-е или ещё 4-е?

Но все эти слова уместны в свободной стране, где люди — сами хозяева своей судьбы. У нас же — в стране господ и холопов, к тому же ещё и гордящихся своим положением холопов, — так говорить неуместно.

Новая великая победа пришла на российскую землю. Ничего не поняв, ничему не научившись, взявшись за руки, утонувшая "нация" лжецов идёт дальше, — теперь по дну, обидевшись на мир за беспощадную правду, которой, словно снегом, умыли всю огромную, малолюдную Россию.

Алексей Мельников, kasparov.ru