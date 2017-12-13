На новогодние праздники БЖД назначила дополнительный поезд до Львова 2 13.12.2017, 20:56

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Это не единственное направление, куда будет ходить дополнительный ж/д транспорт.

Из Минска поезд № 461 отправится 28 декабря в 17.38 и прибудет во Львов 29 декабря в 05.32. В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Столбцы, Барановичи-Полесские, Ганцевичи, Лунинец, Припять, Горынь, Удрицк, Милячи, Здолбунов, сообщили kp.by в пресс-центре БЖД.

В обратном направлении поезд № 462 отправится из Львова в этот же день в 17.20, а прибудет в Минск 30 декабря в 09.21.

Всего в период рождественских и новогодних праздников в международном сообщении уже дополнительно назначено 7 пар поездов по наиболее востребованным маршрутам: Барановичи—Москва—Брест, Минск—Вильнюс—Минск, Минск—Львов—Минск, Калининград—Минск—Москва, Москва—Брест—Смоленск.