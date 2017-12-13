Как встречают Новый год в разных странах мира 13.12.2017, 22:05

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Представляем пять стран с интересными и необычными новогодними традициями.

Написать желание к следующему году на маленькой бумажке, быстро сжечь ее, бросить пепел в шампанское и выпить до дна под бой курантов — такая традиция знакома нам всем, вне зависимости придерживаемся мы её или нет, ведь это уже неотъемлемая часть нашей культуры. А каких традиций придерживаются в других странах?

liza.ua подобрала пять стран с интересными и необычными новогодними традициями. После таких приключений желание на Новый год забыть не получится, а значит, оно обязательно сбудется.

Новый год в США

Каждый год десятки тысяч людей собираются на Таймс-Сквер в Нью-Йорке и ждут, когда с 23-метровой высоты опустится шар, который символизирует начало Нового года. В этот момент нужно обязательно кого-нибудь поцеловать, даже если ты пришел на площадь в одиночестве, даже если ты дома с близкими и смотришь празднование на Таймс-Сквер по телевизору.

Новогодние желания готовятся заранее в виде заполнения формы с желанием на специальном сайте. Каждое желание попадает на кусочек бумаги и потом осыпает головы собравшейся толпы в центре Нью-Йорка среди других тысяч конфетти (их ещё называют Wishfetti! или конфетти-желания).

Санта, конечно, хороший помощник, но смешать свои желания с мечтами других людей со всей планеты обязательно стоит попробовать хоть раз в жизни. ‪С 11:00 до 20:00‬ на Duffy Square ‪до 28 декабря‬ (не считая 25 декабря) можно традиционно написать желание от руки. Если физически стать частью этой волшебной ночи на Таймс-Сквер у тебя никак не получается, напиши про свою мечту в Twitter или Instagram с хэштегом #confettiwish — и оно тоже попадет в этот водопад пожеланий.

Новогодние традиции Тайланда

Традиционный Новый год, Сонгкран, тайцы празднуют ‪13 апреля‬. В день любви и почтения местные жители обливают друг друга водой с криками «Sawasdee pi mai!» (С Новым годом!) из бутылок, шлангов, водяных пистолетов и других емкостей, наполненных водой. Морские волны, струи водопада, капли проточной воды — всё это, в представлении восточной культуры, энергия мощнейшей стихии, которая способна воплотить любое желание.

С 1940 в Тайланде празднуют и европейский Новый год. Для большинства местных жителей это обычный день недели без какого-либо официального выходного, и атмосферу создают в основном туристы: шоу, дискотеки, фейерверки и шумные гуляния.

Если ты приехал в Тайланд на весь январь, то, вероятно, сможешь застать и третий Новый год, который празднуют тайцы, — Китайский. Львы, змеи, драконы, огни и петарды во время эффектных и ярких парадов — так, по китайским традициям, отгоняют злых духов. В желтых и красных конвертах на этот Новый год обычно дарят деньги, а что бы ты не сомневался или скромничал при принятии денег, важно запомнить, что от подарка здесь отказываться нельзя — воспримут как оскорбление.

Новый год по-французски

Согласно французским новогодним традициям все счастье достается тому, кто найдет в пироге маленький боб. Для остальных небольшое поощрение: вишенка — к судьбоносной встрече и любви; монетка — конечно же, к богатству. Не расстраивайся, если ни боб, ни вишенка, ни монетка тебе не попались, ведь подарок тебе обеспечит местный Санта, французский Пер-Ноэль, персонаж довольно светский, но популярный и надежный.

В 1962 министр почты и телекоммуникаций Франции учредил отдельный секретариат (через пять лет он был переведен в Либурн) — единственное почтовое отделение, которое имеет право вскрывать письма Пер-Ноэлю и отвечать на них, работает до сих пор. Если обычную почту ты не считаешь достаточно надежной для доставки твоего пожелания, то отправляй электронное письмо на специальном сайте.

Празднование Нового года в Болгарии

Интересные новогодние традиции ждут тебя не только в далеких странах, но и в ближнем зарубежье. А именно, в Болгарии, потому что Новый год здесь — масштабное семейное торжество. Сначала дети поют у елки народные песни, потом начинается застолье (чем больше еды, тем больше счастья будет в новом году). После младшие члены семьи бегают по соседям с палочками из кизила, украшенными красными нитками, головками чеснока, орехами, монетками и черносливом. Такие палочки называются «сурвачками». Если какой-то ребенок бьет вас такой кизиловой палочкой по спине, не торопитесь ругаться — это он «сурвакает», то есть призывает удачу, здоровье и благополучие в твой дом на весь следующий год.

Еще один способ получить предсказание и запастись успехом на весь год — выбрать правильный кусок баницы (слоеного пирога с сыром) с запиской, запеченной внутри, или найти монетку, спрятанную в буханке хлеба. Полночь — самое интересное. На три минуты болгары выключают свет — в полной темноте нужно найти и подарить поцелуй своему спутнику или потенциальному возлюбленному. Желание обязательно исполнится, если поцелуете правильного человека, но больше всего повезет тому, кто найдет Деда Мороза, или «Дядо Мраза» по-болгарски — тогда твое счастье будет длиться вечно.

Грузия в Новый год

Любой тост, поднятый за грузинским столом, автоматически сбывается — такая уж благодатная земля и сильная вера в традиции. В канун Рождества и Нового года Грузия становится еще более гостеприимной, чем обычно, а из высокогорного села Ушгули спускается «снежный дедушка» — в восточной Грузии его называют «Товлис папа», а в западной — «Товлис бабуа».

Старик с длинной седой бородой, одетый в традиционную черную или белую «чоху» с белой буркой «набади» и в «папанаки» — светлой шапке из овчины. Подарки он приносит в огромном мешке «хуржини», украшенном бубенчиками, — чурчхелу, козинаки, вяленую хурму и другие сладости. После праздников по традиции нужно сжечь «чичилаки» — грузинскую версию рождественской елки: белое дерево из веток орешника, украшенное ягодами. Если верить легенде, развеянный пепел заберет с собой все неприятности уходящего года и откроет дорогу в светлое и прекрасное будущее.

А какие новогодние традиции знаешь ты? И на каком необычном праздновании Нового года тебе удалось побывать за всю жизнь?