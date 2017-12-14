Как выглядит самая бедная квартира в «доме Чижа» 6 14.12.2017, 15:54

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Фото: nn.by

История о попытке продать жилье, на которое простому белорусу надо работать 30 лет.

ЖК «У Троицкого», также известный как «дом Чижа», регулярно включают в различные антирейтинги и ругают за расположение, высотность и цвет облицовки в то время, как автор проекта, архитектор Олег Ладкин, сравнивает свое творение с Эйфелевой башней.

Долгое время считалось, что жилье в «доме Чижа» могут позволить себе лишь очень богатые люди. Однако сейчас, спустя несколько кризисов и девальваций, цена квадратного метра в этом здании упала практически вдвое. The Village Беларусь решил узнать, как выглядит самая скромная квартира в жилом комплексе с самыми «богатыми» квартирами.

Справка

Строительство жилого комплекса началось в 2009 году и завершилось в 2013-м. Участок, на котором появился 23-этажный дом, принадлежит компании «Трайпл», главой которой на тот момент являлся Юрий Чиж. В 2011 году квадратный метр для дольщиков стоил 3 000 долларов, сейчас цена упала до 1 500–2 000 долларов.

«Не видела ни одного, кто пожалел бы о покупке за 3 000»

Условно квартиры в «доме Чижа» можно разделить на несколько категорий. Самые маленькие — от 60 метров — расположены в седьмом и восьмом подъездах, где долгое время обитали командировочные компании «Трайпл» и игроки минского «Динамо». В других подъездах квартиры стартуют от 100 квадратов, а на последних этажах площадь двухуровневого жилья может составлять 500 метров.

По словам специалиста по продажам в отделе продаж компании «Трайпл» Оксаны Авиловой, самые шикарные квартиры, с выходом на крышу или мезонином, уже распроданы. Остались только наиболее компактные, по 60 метров, или площадью в 270 и 319 метров — общим числом 20 штук из 235 имеющихся, с отделкой и без.

PR-консультант «Трайпла» Виталий Гринь, который также сопровождал нас во время экскурсии, пояснил, что эти квартиры изначально строились для их последующей реализации:

— Дело в том, что еще на этапе продаж мы понимали, что у нас есть специалисты, работающие по контрактам, например легионеры-футболисты и тренеры. И вместо того чтобы снимать жилье для них где-то на стороне, мы решили предоставить им квартиры в нашем же доме, чтобы не платить другому собственнику. И по мере того, как продавались квартиры, мы стали понимать, что этот дом нужно допродавать до конца. Это последние из непроданных.

В качестве примера Оксана и Виталий показали одну из бывших квартир футболистов — у жившего здесь игрока истек контракт. На 64 квадратных метрах расположены совмещенные кухня и гостиная, отдельная спальня, ванная, гардеробная и большая застекленная лоджия с видом на Суворовское училище. Как раз из-за вида на плац цены на квартиру ниже, чем если бы она выходила окнами на Свислочь — стоимость колеблется в пределах 145–150 тысяч долларов. Чтобы накопить на такое жилье, среднестатистический белoрус должен не есть, не пить и только получать зарплату примерно 30 лет.

Однако представители «Трайпла» уверены, что цена оправдана, и подчеркивают, что компания сделала скидку за счет естественного износа мебели и ремонта.

Над интерьером трудились штатные дизайнеры «Трайпла», которым была поставлена задача — сделать «утилитарный» и универсальный ремонт. В итоге обстановка напоминает гостиницу: светлые обои, безликие безделушки, беларуская мебель. Заметно, что ремонт делался с прицелом на «человека с деньгами» — по крайней мере, вместо делений на кухонных часах используются имитации бриллиантов по 5 сантиметров в диаметре.

Специалист по продажам Оксана уверяет, что в обстановке использовалась отечественная продукция. Только бытовая техника, батареи и оконные рамы — иностранного производства. Для каждой квартиры разрабатывался свой проект, но в целом типовая отделка в квартирах одной ценовой категории не особо отличается — разве что отдельными элементами или цветовыми решениями.

На вопрос, не кусают ли локти жильцы, купившие квартиры по 3 000 долларов за квадрат, Оксана отвечает довольно расплывчато:

— Я еще не видела ни одного человека из наших покупателей, кто пожалел бы о покупке квартиры за такую цену. Дело в том, что они, во-первых, в большинстве своем немолодые люди, понимающие, что такое истинные ценности. И, наверное, здоровье, благополучие семьи, родителей и детей для них важнее, чем сумма, которую они когда-то заплатили. Это такой уровень покупателей, которые не сожалеют. Во-вторых, им достались лучшие квартиры на этапе строительства: они могли выбирать и по планировке, и по этажности. Сейчас такого выбора нет. Это дом для состоявшихся — не состоятельных — людей, обладающих профессиональными качествами, талантами, которые выразились в том числе и в материальном благополучии.

Но, скорее всего, первые квартиры по три тысячи приобретались либо в качестве актива, способного послужить залогом для кредита, либо как перевалочный пункт для обладателей загородных домов. Кроме того, покупатели могли выиграть за счет курсовой разницы 2009 года и других особенностей беларуской экономики.

«Алексиевич — достойная женщина»

Несмотря на то, что жильцам была обещана повышенная звукоизоляция, в бывшей квартире легионера отчетливо слышался звук дрели — соседи сверху делают перепланировку.

Дело в том, что в доме продаются квартиры со свободной планировкой. Оксана Авилова показала одну из них, размером в 270 квадратных метров — точно такую же не так давно рекламировал в своем блоге Денис Блищ. Квартиры со схожим метражом, расположенные внизу здания, идут с бонусом — выходом на террасу, где можно обустроить площадку для летнего отдыха.

По сути пока что здесь ничего нет —только огромная бетонная коробка с видом на Свислочь и парк Горького. Но в некотором плане это даже лучше, чем готовая обстановка с мебелью с завитушками.

Судя по открытым источникам, 300 метров — это почти в три раза больше, чем метраж квартир, принадлежащих Алле Цупер или Антону Кушниру: «Трайпл» вручил им ключи от жилья в 115 квадратов. Квартира нобелевского лауреата Светлана Алексиевич немногим больше — 125 квадратных метров.

— Не могу сказать, похожа ли квартира Алексиевич на показанные вам, я не была у нее в гостях, — признается Оксана Авилова. — Но она достойная женщина. Алексиевич поселилась здесь лишь потому, что жила рядом. И если бы этот дом стоял через речку, она бы никогда не выбрала данное жилье только потому, что это «дом «У Троицкого». Она человек консервативный, и ей просто удобно это место, она к нему привыкла, вот и все. Тем более что у нее появилась возможность, и она ею воспользовалась. Светлана Алексиевич достойна уважения, мы все ею гордимся.

«Квартира на сутки за 500»

Если верить словам представителей «Трайпла», основное преимущество дома перед конкурентами компании — локация и соседи по лестничной площадке.

— Любой подобный объект — это такая клубная история. Когда был дан условный старт продаж и стало понятно, как дом будет выглядеть, сформировалось некое ядро покупателей на лучшие в плане вида объекты. Как правило, это люди, знакомые друг с другом. Сами понимаете: два предпринимателя, которые конфликтуют друг с другом, не хотели бы пересекаться во дворе. Таким образом, формируется некий пул бизнесменов, которые выкупают ядро. За пределами этого ядра — те, кто хочет в этот клуб попасть. И на данном этапе продается около половины всей недвижимости — наиболее видовые квартиры, — рассказывает Виталий Гринь. — Думаю, там цены были другие, не заявленные 3 000. Эти люди платят немного за другое: инфраструктура интересует их, может, даже в меньшей степени, нежели клубность проекта, некое сообщество. Появление Зыбицкой поблизости продает дом лучше любой рекламы. И потом учитывайте, что рядом уже ничего не построят — не снесут Троицкое предместье, а на Свислочи не появится плавучий дом. В принципе, в центре не будут возводить новые дома ближайшие пять лет.

Однако покупка — не единственный способ попасть в этот элитный клуб: на сайтах объявлений можно найти сообщения о сдаче квартир в «доме Чижа» на сутки примерно за 500 долларов. Оксана вспоминает, что однажды арендаторы так веселились, что консьержу пришлось дважды вызывать милицию.

Также есть совсем бюджетный вариант — зайти во двор (он не закрыт) и посидеть на лавочке у подъезда. Судя по пустым бутылкам неподалеку, такое проделывается нередко.

«Уже исправлять нечего, все построено и заселено»

Помимо застройщика, панельки в ЖК «Ліпень» в Уручье и элитный дом «У Троицкого» объединяет еще один фактор — низкие проценты по кредитной программе. Оказывается, и обычным гражданам, и бизнесменам одинаково нужны льготы.

— Очень многим нужен кредит на первый год и даже несколько месяцев, чтобы решить свои вопросы, допустим, по выводу части денег из бизнеса, продаже другой недвижимости. Такая текущая потребность закрывается в ближайшее время, — поясняет Оксана Авилова. — Наверное, это выход, потому что любой бизнесмен, который принимает решение купить жилплощадь, не может очень быстро найти деньги. И для многих этот кредит — такая палочка-выручалочка. Не думаю, что наш кредит можно назвать самым низким в Беларуси. Раньше «БПС» хотел поставить 5,75 %, но, думаю, он бы на этой цифре долго не продержался, так что ни одного кредита так и не было выдано.

Оксана рассказывает о том, что за домом следят порядка 40 сотрудников, и показывает трехуровневый паркинг — чтобы доказать, что его не затапливает близлежащая Свислочь:

— Несмотря на то, что у нас близко вода, было затрачено много времени и усилий на водопонижение на этапе проектирования. Мы даже привлекали иностранных специалистов. Поэтому никаких проблем с домом не возникало.

По крайней мере на верхнем уровне, где бок о бок хранятся «Бентли», отреставрированные «Жигули» и велосипеды, воды замечено не было.

На протяжении всей беседы представители «Трайпла» неоднократно подчеркивали: жизнь в этом доме протекает на другом уровне, нежели в обычной многоэтажке. Например, курьера с коробкой пиццы в руках не пропустят к дверям квартиры — консьерж оставит его дожидаться внизу хозяев или их прислугу.

— Этот дом никогда не привлекал покупателей дешевыми рекламками. Его медийное освещение, пускай и не всегда положительное, на самом деле позитивная история. Это не черный пиар, а, скорее, вопрос вкуса. Для реального покупателя это просто привлечение внимания к объекту, — уверяет Виталий. — Наверное, эта открытая медийность дома и сформировала нежелание чиновников или людей неклубного формата привлекать к себе внимание покупкой подобных квартир. Ведь фамилии жильцов можно легко посмотреть в кадастровом списке недвижимости.

В ответ на вопрос о том, пытается ли компания исправить негативный облик дома, Оксана смеется:

— Уже исправлять нечего, все построено и заселено. Люди, которые живут здесь, счастливы. Наверное, негативно о доме отзываются те, кто не может себе позволить по деньгам здесь квартиру.