Американка дважды за день выиграла в лотерею 1 14.12.2017, 19:30

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Выигрыш превысил 100 тысяч долларов.

Жительница американского штата Миссури Вероника Бьюкенен (Veronica Buchanan) за один день дважды выиграла в лотерею Monopoly Scratchers, пишет lenta.ru.

Первый лотерейный билет принес ей тысячу долларов. Чтобы получить выигрыш, она съездила в город Сент-Луис, где располагается офис организации, которая устраивает лотерею.

На обратном пути женщина зашла в магазин, где купила счастливый билет, и приобрела еще один. Стерев защитный слой, она обнаружила, что выиграла еще 100 тысяч долларов.