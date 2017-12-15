Белорусские подростки-бизнесмены: Дети часто креативнее взрослых 15.12.2017, 7:43

Молодое поколение белорусов хочет быть похожим на Стива Джобса и давно переросло нашу систему образования.

Когда у ребенка есть интерес к какому-то серьезному делу, а желание изменить мир - не просто мечта, это радует и внушает надежды на светлое будущее. Но кто стоит за успехом тинейджеров?

Журналисты rebenok.by нашли троих подростков, которые активно занимаются своим делом, и расспросили их о сверстниках, родителях и возможности совмещать школу со своими проектами.

Данила. Изготавливает 3D-принтеры

Данила - выпускник школы предпринимательства для подростков. Ему 15 лет, и уже 9 лет он занимается радиоэлектроникой.

- В 7 классе я начал делать какие-то маленькие электронные устройства - термометры, метеостанции. Это увлечение техникой со мной из детства. А когда увидел 3D принтер, загорелся идеей сделать такой же. Аналогичные приборы стоят не одну сотню долларов. Всю информацию о том, как делать, находил самостоятельно и выбирал лучшие идеи.

На это нужно много сил и времени. Иногда приходилось пожертвовать уроками, чтобы заниматься проектом. И, к счастью, родители и учителя все понимают, не препятствуют. Мне очень помогал учитель информатики, а потом я попал в шоу "Мой бизнес", которое и дало толчок к дальнейшему развитию. Амбициозные планы получается реализовать благодаря помощи взрослых.

Родители поддержали мое увлечение в самом начале и продолжают поддерживать до сих пор. Можно сказать, что они помогли сделать второй шаг на встречу к мечте. Я нашел дело, выбрал то, что мне интересно, а они помогли с реализацией. Хотя среди моих знакомых есть подростки, которые хотят что-то делать, но родители навязывают им другое, заставляют заниматься не своим делом.

Не нужно заставлять танцевать, если ребенок предпочитает шахматы. Есть еще одна крайность, когда подростку ставят непосильные задачи, с которыми он не может справиться. Это убивает весь интерес и человек становится как все, перестает выделяться. А это важно - не бояться быть не как все, не бояться реализовывать свои амбиции. Я планирую и дальше заниматься развитием своего дела, думаю, в Беларуси созданы нормальные условия для этого.

Я уже был в Турции и Израиле, поэтому думаю, что наша страна дает все необходимые возможности. Важно начинать, пробовать, не бояться.

Диана. Создает "квизы" для подростков

В Минске становятся популярными паб-квизы. Это викторины для взрослых, которые проходят в непринужденной обстановке. Практически все квизы проводятся в барах, куда нет доступа подросткам.

Диана, ученица 11 класса минской гимназии, считает несправедливым отсутствие таких мероприятий для тинейджеров.

- «Хайп Квиз»- точно такой же квиз, но только для подростков. Мы будем обсуждать блогеров, мемы, современную музыка и другое. Ничего подобного в Беларуси нет, а спрос есть. Потому что часто тинейджеры не знают, как вместе провести время. Сходить в кино, посидеть в торговом центре, погулять без цели - избито и неинтересно. Квесты или выставки/музеи - дорого.

А квизы, где нужно угадать блогера, а не высоту Эвереста - это круто. Я хожу в бизнес-школу, кураторы которой меня поддерживают. Во всем помогают и родители, которые рады любой инициативе с моей стороны. Меня не ругают за необходимость уйти с уроков, когда нужно что-то делать для проекта. Помощь и понимание родителей - это важно для каждого тинейджера.

Существует стереотип, что дети не могут ничего сделать сами, им нельзя ничего доверить. Но часто дети креативнее, ответственнее и целеустремленнее некоторых взрослых. Это и есть главная проблема, с которой может столкнуться инициативный подросток - непонимание со стороны взрослых, не воспринимающих детей всерьез. Но я уверена, что даже самые абсурдные идеи могут поменять мир.

Не нужно жить устаревшими стереотипами. Например, наша система образования, требует изменений. Она убивает качества, необходимые для успеха. Уравниловка, ненужная информация, отсутствие свободного времени и пропаганда того, будто самое важное в нашей жизни - это аттестат и оценки за экзамены - все это прошлый век.

Сегодня подросткам нужна поддержка их инициатив, а не внушение, что отметки и экономический ВУЗ - самое главное. У каждого свое счастье. Может, кому-то важно поступить в ВУЗ, успешно его закончить, выйти замуж и работать на работе с утра до вечера. Мне такая перспектива не по душе. Высшее образование - это не самое важное в жизни. Важнее опыт и желание саморазвиваться. И начинать нужно раньше. Все известные нам знаменитости, будь то бизнесмены, миллионеры, ученые, актеры или певицы - начинали с подросткового возраста, если не с детства.

Руслан. Помогает людям искать работу

Руслану 15 лет, он учится в Ляденской школе (Червенский район - прим.ред.) и уже несколько месяцев развивает свою компанию.

У нас в школе есть бизнес-компания "Денежное дерево", там я и сделал первые шаги в бизнесе. А потом решил, что нужно заниматься своим делом. Решил помогать людям искать работу или подработку. Так возникла компания LiteJob. Сейчас мы планируем развивать еще несколько направлений: поиск работы для женщин в декрете, инвалидов и пенсионеров.

В общей сложности, 48 человек уже нашли работу с нашей помощью, в основном в сфере продаж. Идея создать такой проект возникла после того, как увидел и прочитал, что президент страны возмущен большим количеством безработных в стране.

Я решил помочь. Сначала создал группу в соцсети, где публиковал разные вакансии и актуальные бизнес-идеи для тех, кто хочет открыть собственное дело. Собирал аудиторию. Мне даже удалось найти человека, который сделал небольшое финансовое вложение в мой бизнес. Но все равно, самая большая трудность – это отсутствие команды и единомышленников.

Многим я занимаюсь сам, при этом еще учусь. Сверстники предпочитают тратить свое время на развлечения. Употребляют спиртные напитки, курят и не приносят пользы стране, не развиваются в нужном направлении. Читайте также: Да, не гений! Как смириться с тем, что ваш ребенок - обычный? А школьное время – это хороший период для развития собственного проекта.

Это время нужно использовать максимально, потому что мы ничего не теряем, нас кормят и одевают родители. Позже мы уже не сможем резко менять свою жизнь, потому что все это будет содержать в себе огромные риски. Нужно каждому человеку найти своего кумира и равняться на него.

Мой кумир - это Стив Джобс. Деньги для меня не самое главное, больше я хочу сделать что-то полезное для людей. Но для этого мне не хватает инициативных членов команды, финансов и помощи взрослых. Взрослая помощь важна, потому что у взрослых больше знаний. А знания - это сила.

На сегодня в моей команде 6 подростков, каждый занят своим делом. У нас есть финансовый директор, web-разработчик, PR-менеджер, два редактора. Планы на будущее очень серьезные. Только вот совмещать их со школой трудно, я бы хотел перейти на домашнее обучение. Важно найти время и единомышленников.