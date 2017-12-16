Эксперт рассказал, как сделать праздничный стол здоровым 8 16.12.2017, 10:03

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Многие люди уже приняли решение о том, что подать на рождественский и новогодний праздничный стол.

К сожалению, многие блюда окажутся малополезными для здоровья или даже вредными. Официальный представитель профсоюза аптекарей Баварии Фолькер Шмидт рекомендовал сделать небольшие изменения на праздничном столе, которым будет благодарен ваш организм, пишет sundaynews.info.

Многие традиционные праздничные блюда содержат много жиров и сахара. Шмидт предлагает сделать праздничный стол более легким.

Вначале трапезы лучше подать овощной салат, который немного наполнит желудок и уменьшит желание объедаться. Традиционного гуся или утку лучше заменить мясом или рыбой, которые содержат меньше жира.

Желательно, чтобы на праздничном столе было больше фруктов: яблоки, мандарины и апельсины за счет высокого содержания витаминов укрепят организм в зимний период простуды.

В каждом рецепте сладкого блюда можно уменьшить количество сахара на треть.

От алкогольных и сладких напитков лучше отказаться в пользу натуральных: чай, разведенный водой свежевыжатый сок.