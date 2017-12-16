Светлана Калинкина: Это то же самое, что бумагой затыкать водопроводную трубу 8 16.12.2017, 11:29

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Светлана Калинкина

Есть легкие способы обхода любой блокировки.

Министерство информации Беларуси опубликовало 15 декабря решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу belaruspartisan.org. «Белорусский партизан» заблокировали за «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

Журналистка Светлана Калинкина сообщила «Радыё Свабода», что «пока никаких сообщений, объяснений, предупреждений от Министерства информации» они не получали.

«Во-первых, попробуем разобраться, какое конкретное нарушение нашло у нас министерство и как его можно исправить. И в зависимости от этого будем действовать, - сказала Калинкина. - Есть легкие способы обхода любой блокировки. И я лично прекрасно захожу на сайт. В современном мире блокировать сайты - это то же, что какой-то бумагой затыкать водопроводную трубу. Это бесполезно».