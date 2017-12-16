NASA обнаружила слияние двух галактик 1 16.12.2017, 13:43

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Галактики находятся на расстоянии около 350 миллионов световых лет от Земли.

Орбитальная обсерватория NASA обнаружила, как выглядит процесс слияния двух галактик. Об этом в пятницу, 15 декабря, пишет Naked Science.

Космический объект, показанный на изображении, имеет название NGC 5256 и представляет собой пару галактик, находящихся на заключительной стадии слияния. Эти галактики были замечены космическим телескопом Хаббл.

Два галактических ядра разделены примерно 13 тысячами световых лет. Галактики находятся на расстоянии около 350 миллионов световых лет от Земли.

Это изображение собрано из новых данных, демонстрирующих, что пыль и газ, которые вращаются вокруг столкнувшихся галактик, стали еще более заметными.

Напомним, ранее международная группа ученых зафиксировала слияние двух крупных галактик на расстоянии в 12,7 миллиардов световых лет от Земли в созвездии Золотая Рыба.