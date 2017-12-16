Синоптики рассказали о погоде на воскресенье 16.12.2017, 17:01

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Завтра в отдельных районах страны ожидается снег.

17-18 декабря погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается: облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

17 декабря в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°С.

18 декабря в отдельных районах страны также ожидается кратковременный снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -5..+1°С.