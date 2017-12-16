Виктор Гончаренко: C Жозе Муринью общался, как Эллочка-Людоедка

Виктор Гончаренко: C Жозе Муринью общался, как Эллочка-Людоедка5
- 16.12.2017, 21:41
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Главный тренер ЦСКА c давних времен симпатизирую «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился со sport-express.ru подробностями своего общения с коучем "Манчестер Юнайтед" Жозе Муринью после проигранного матча (1:4) в Лиге чемпионов.
- За кого, кстати, будете теперь переживать в ЛЧ?
- С давних времен симпатизирую "Манчестер Юнайтед". Так что буду болеть за команду Муринью, пусть она пройдет как можно дальше.
- Удалось обстоятельно поговорить с португальцем после ваших матчей с "Манчестером"?
- Да. Камера выхватила наш с ним разговор, и после игры мне позвонили удивленные жена и сын: "О чем ты мог говорить с Муринью, учитывая уровень твоего английского?".
- Что ответили?
- Сказал, что общался как Эллочка-Людоедка из "12 стульев". Ее словарный запас составлял 30 слов. У меня, наверное, чуть больше английских — 50. Вот я их все ему и выложил! Уж не знаю, понял он меня или нет (смеется).
- Вы-то его поняли?
- Да, прекрасно. То, что он спрашивал, в принципе, несложно было разобрать. А вот мои ответы...
- Особенный не подал вида, что у вас, мягко говоря, не очень хороший английский?
- Ну, если бы он мне еще дополнительные вопросы задавал, тогда вообще бы меня смутил. А вообще Муринью молодец. С судьями говорил по-итальянски, со мной по-английски, с нашими бразильцами — Витиньо и Мариу Фернандесом — по-португальски.