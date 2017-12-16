Курс биткоина превысил $19 тысяч 3 16.12.2017, 22:01

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За последние 24 часа стоимость криптовалюты увеличилась на 1,2 тысячи долларов.

Курс биткоина превысил отметку в 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. В 19:14 по минскому времени стоимость криптовалюты составляла 19,06 тысячи долларов, сообщает tvrain.ru.

Ранее 16 декабря стоимость криптовалюты превысила отметки в 18 тысяч долларов. Таким образом, за последние 24 часа стоимость криптовалюты увеличилась на 1,2 тысячи долларов (на 7%).

На фоне роста курса криптовалюты Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США выпустила предупреждение для инвесторов, которые планируют покупать фьючерсы на биткоин. «Как и все фьючерсные продукты, сделки на этих рынках должны рассматриваться как сделка высокого риска», — отметили в регуляторе.

Как подсчитало Bloomberg, с начала 2017 года стоимость биткоина возросла на 1700%. Психологическую отметку в 10 тысяч долларов криптовалюта преодолела 28 ноября.

Аналитики Bloombeg поясняли резкий рост курса биткоина тем, что крупнейшие американские биржи решили начать торговать фьючерсами на биткоин.

Разрешение на торговлю фьючерсами на биткоин от Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США получили две биржи — Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange (СFE). В 2018 году, как писала The Wall Street Journal, фьючерсы на биткоин также планирует запустить биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний.