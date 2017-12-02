Работницы скандальной птицефабрики «Хальч» ищут управу на работодателя 2.12.2017, 22:41

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В Ветковском районе вначале построили птицефабрику, а потом уволили половину работников.

Обработчики птицы ОАО «Хальч», которое находится в одноименной деревне Ветковского района на Гомельщине Елена Котлярова и Ольга Морозова уже получили уведомления о прекращении трудовых контрактов, Анну Матвеенко от увольнения пока спасает только предстоящий декретный отпуск. С помощью независимого профсоюза РЭП в регионе женщины 1 декабря обратились в территориальное управление департамента инспекции по труду, пишет praca-by.info.

На приеме у правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко женщины рассказали, как в начале года в деревне Хальч, где они проживают, открылась новая птицефабрика. – Мы были очень рады, наконец-то и у нас появилась достойная работа, - вспоминают работницы. Где-то с середины ноября убойный цех предприятия (около 170 рабочих) остановился, и мы остались без работы. Мы просто приходим на работу и сидим в раздевалках, часть работников ушли в отпуска. Ходят слухи о сокращении, а те, у кого заканчиваются контракты, уже получили уведомления о прекращении трудовых отношений.

Профсоюзный юрист рассказал о проблемах в ОАО «Хальч»:

«Работницы заявили о систематическом нарушении трудовых прав. В частности, наниматель не обеспечивал их необходимой спецодеждой (шапочки, беруши, перчатки и медицинские повязки на лицо). оплачивал труд ниже бюджета прожиточного минимума (около 200 рублей в месяц), несвоевременно выплатил отпускные, принуждал перерабатывать, не оплачивал работу в выходные дни, не выдал работницам их экземпляры трудовых контрактов», - перечислил нарушения работодателя Л, Судаленко.

Правовой инспектор подчеркнул, главное в этом деле – не заставить нанимателя продлить контракты, тем более, что это невозможно по сегодняшнему законодательству:

«В сложившейся ситуации мы предложили женщинам уволиться по их требованию, а не по истечении контракта: в этом случае наниматель выплачивает пособие в размере трех среднемесячных заработков. Вот за это нам и предстоит побороться», - добавил Л. Судаленко. Он также отметил, что беременная работница уже обратилась к нанимателю с заявлением о предоставлении ей легкого труда, так как предложенная работа уборщицы противопоказана ей по состоянию здоровья. Женщины подали заявления о вступлении в независимый профсоюз РЭП.

Открытое акционерное общество «Хальч» – одно из валообразующих агропромышленных предприятий Ветковского района Гомельской области. Напомним, в начале года областная газета «Гомельская правда» рапортовала об открытии здесь нового производства: «Попав на территорию ОАО «Хальч», отмечаешь: все новое. Внутри и снаружи практически идеальный порядок. Цеха сияют глянцем плитки, и в помине нет луж, разящего запаха. Чисто, красиво, добротно. Новое предприятие — новые технологии и оборудование, новые подходы в выращивании птицы. И коллектив новый».