Заложники в Харькове освобождены 30.12.2017, 21:46

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Фото: mediaport.ua

СБУ задержала злоумышленника, который удерживал людей в одном из отделений «Укрпочты» в Харькове.

Правоохранители освободили заложников, удерживаемых в одном из отделений "Укрпочты" в Харькове, злоумышленник задержан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, пишет "Гордон".

"Ситуация с захватом отделения "Укрпочты" решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", – написала Светличная.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил правоохранителей за службу.

"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!" – написал он на своей странице в Facebook.