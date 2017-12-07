Белорусы: Максима Мархалюка ищут неправильно
- 7.12.2017, 8:50
Гражданские активисты требуют внести коррективы в поисковую операцию.
Общественные активисты собирают подписи под петицией, требуя проверить криминальный след в деле Максима Мархалюка, говорится в репортаже «Белсата».
Специально обученные собаки для поиска трупов должны проверить все сараи, гаражи и подвалы в деревне, рядом с которой в этом году пропал Максим Мархалюк, предлагают авторы петиции.
Если петицию поддержит 5000 человек, ее передадут в администрацию Лукашенко Беларуси, генпрокуратуру, республиканский следственный комитет и МВД.
Десятилетний Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района 16 сентября вышла из дома и не вернулся. В лесу недалеко от его дома нашли его велосипед и корзину с грибами. В поисках приняли участие более 2000 людей.
«Белорусы и все неравнодушные люди, мы просим и вас, оставьте свой голос в поддержку нашей петиции! Правоохранительные органы должны найти ребенка или найти виновных в его исчезновении», – говорится в петиции.
Поддержать петицию можно тут.