Белорусы: Максима Мархалюка ищут неправильно 7.12.2017, 8:50

МАКСИМ МАРХАЛЮК

Гражданские активисты требуют внести коррективы в поисковую операцию.

Общественные активисты собирают подписи под петицией, требуя проверить криминальный след в деле Максима Мархалюка, говорится в репортаже «Белсата».

Специально обученные собаки для поиска трупов должны проверить все сараи, гаражи и подвалы в деревне, рядом с которой в этом году пропал Максим Мархалюк, предлагают авторы петиции.

Если петицию поддержит 5000 человек, ее передадут в администрацию Лукашенко Беларуси, генпрокуратуру, республиканский следственный комитет и МВД.

Десятилетний Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района 16 сентября вышла из дома и не вернулся. В лесу недалеко от его дома нашли его велосипед и корзину с грибами. В поисках приняли участие более 2000 людей.

«Белорусы и все неравнодушные люди, мы просим и вас, оставьте свой голос в поддержку нашей петиции! Правоохранительные органы должны найти ребенка или найти виновных в его исчезновении», – говорится в петиции.

Поддержать петицию можно тут.