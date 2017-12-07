Владелец VW Polo: Сразу после покупки застучал мотор 16 7.12.2017, 11:30

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Белорусы рассказали о сюрпризах от купленных в салонах автомобилей.

Спусковым механизмом для этой статьи стали письма владельцев VW Polo, которые посыпались в редакцию av.by после публикации истории Игоря, который подал на дилера в суд из-за стука подушки двигателя. Многие не могли остаться равнодушными, так как тоже столкнулись с чем-то подобным, но их обращение к дилеру ни к чему не привело.

Более того, их терпение и лояльность к бренду стали заканчиваться после того, как кому-то трижды меняли опору двигателя, другому сказали, что стук мотора — это норма, еще одному просто на словах посочувствовали: «Просто вам не повезло».

Учитывая ажиотаж вокруг этой темы, журналисты решили дать возможность нескольким владельцам Polo рассказать о личном опыте и проблемах:

Снежана, VW Polo 2014 г.в. «Рассчитывала, что это будет надежный Volkswagen из 90-х»

«Снежана одна из тех, кто смог встретиться с нами на очной ставке. Минчанка купила VW Polo три года назад за $14 000, взяв пару тысяч в долг. Ей достался седан в практически «пустой» комплектации (есть кондиционер и электростеклоподъемники). Выбирая между бюджетными моделями вроде Kia Rio и Hyundai Solaris, девушка остановилась на Polo скорее из-за цены: «Изначально он продавался за 16 тысяч у.е., но мне сделали скидку в $2000 за покупку прямо сейчас по акции и 100% оплату наличными».

Съездив на тест-драйв, где менеджер салона расписал бестселлер белорусских дорог в самых ярких красках, девушка, в прошлом владелица дизельного Passat B5 1999 года, купила его не раздумывая: «Как говорится, сбылась мечта идиота — купила новенький VW Polo. А что еще тогда можно было взять за эти деньги? Максимум пригнать из Германии пятилетнюю Astra. Покупая новый Polo, я рассчитывала, что это будет тот же надежный Volkswagen, на котором я ездила раньше».

Спустя три недели Снежана разочаровалась: «Это реальная «табуретка», с плохой шумоизоляцией, неудобной посадкой, скрипучей панелью приборов». Но если дилеру нельзя предъявить претензии насчет комфорта (сам выбирал — сам знал), то впоследствии с машиной минчанки начались проблемы, с которыми она резонно обратилась на сервис по гарантии.

«При пробеге около 12 000 км я начала замечать, что при заведенной машине, находясь на светофоре либо просто на парковке, идет вибрация от двигателя по передней части машины. В сервисном центре дилера произвели замену подушки двигателя, но насколько я знаю, то она не влияет на «подколачивание» мотора, а только на стук, как мне объясняли на СТО. После замены мне сказали немного поездить и, если опять что-то не понравится, — обращаться к ним. Через некоторое время я поняла, что ничего не изменилось, а наоборот, эффект вибрации усилился», — рассказывает Снежана, которая в 2015 году лично писала на калужский завод, но конкретного ответа так и не дождалась.

Естественно, она также обратилась на сервис, но мастер отметил, что с машиной все прекрасно, а описанный ею «дефект» — это просто особенность данной модели и либо необходимо с ней свыкнуться, либо менять автомобиль. Больше никаких разъяснений не последовало, более того, как отмечает девушка, с увеличением пробега вибрация усиливается, сказывается и температура на улице: чем жарче, тем больше машину «колотит». За время трехлетней эксплуатации несколько раз меняли подушку двигателя, на 30 тысяч км сделали замену поршней.

Еще незадолго до окончания гарантийного срока в сентябре этого года хозяйку машины снова стал беспокоить, как выяснилось потом, скрип опоры двигателя, который остался и по сей день. А в самый последний день гарантии заметили, что на крышке багажника вылезли «жуки»: часть покрасили безвозмездно, часть — с доплатой в 36 рублей. От качества покраски муж героини был не в восторге.

В сентябре этого года закончился гарантийный срок, и на сегодня пробег Polo составляет 86 тысяч км. Снежана скорее уже смирилась, но обижается на завод-изготовитель, который выпускает машины низкого качества, а также дилера, что в свою очередь не предупреждает о недостатках модели.

«Думала ее продать за 9 тысяч у.е. Но, во-первых, обидно, ведь я заплатила $14 тысяч, оплачивала все ТО (примерно $250), обязательное КАСКО (за три года $1,5 тыс.). Во-вторых, жалко, потому что пришлось влазить в долги, да и что взять на замену, непонятно», — рассуждает Снежана, которая слегка ностальгирует, садясь в свой прошлой Passat, проданный родственнику.

Леонид, VW Polo 2016 г.в. Проехал всего 10 тысяч км и уже стучит мотор

У Леонида, который приобрел VW Polo у гомельского дилера в 2016 году за $9770, проблемы с новой машиной начались практически сразу после покупки. В частности, речь идет про стук двигателя при запуске «на холодную», но после того как мотор прогревается, тот уже пропадает. При проезде через неровности двигатель тоже стучит, но уже едва слышно. Год назад владелец приезжал на сервис, чтобы оставить машину на ночь, а на утро проверить, стучит или нет. В итоге этот звук подтвердился, но ответ дилера его не обнадежил. «Ничего страшного, машина ведь на гарантии, мол, больше ездить нужно», — вспоминает хозяин седана.

Претензию в адрес дилера Леонид не писал, только оставил запись в книге жалоб и предложений, но мужчину беспокоит, что же будет с машиной, когда истечет гарантийный срок. Хотя гомельчанин проехал на Polo всего 10 тысяч км, но нестабильная работа двигателя заставляет его всерьез понервничать. «Сколько раз к ним не обращайся, они не хотят нигде ничего отмечать, говорят, что это нормальная работа двигателя, и не желают разбираться с проблемой, хотя новая машина должна работать, как часы. Ведь я купил автомобиль не на рынке, а в салоне», — сокрушается владелец авто, добавляя, что «больше российский Volkswagen не купит».

Вячеслав, VW Polo 2015 г.в. Купил «бэушный» Polo, а сейчас ездит на сервис из-за стуков двигателя

Еще один герой нашей статьи, Вячеслав из Гомеля, в отличие от предыдущих владельцев VW Polo, приобрел автомобиль 2015 года выпуска «с рук». До этого он уже ездил на дорестайлинговом Polo, но решил пересесть на обновленную версию с таким же мотором CFNA и в чуть более богатой комплектации. Как говорит мужчина, о новом седане он даже не думал, поскольку эта модель из салона за год-два существенно теряла в цене. Почти двухлетний авто в сентябре этого года обошелся ему примерно в $9 тысяч. «Подходящий экземпляр с пробегом 42 тыс. км по адекватной цене и в "живом" кузове нашелся в Брестской области. Единственное — заметил стуки при проезде неровностей ("лежачих полицейских"), но подумал, что это, возможно, из-за стоек стабилизатора», — вспоминает Вячеслав.

В течение недели после покупки машины, когда выяснилось, что дело вовсе не в подвеске, владелец обратился к дилеру с жалобой на стуки. В первый визит мастер гомельской СТО проехался на Polo, заявив, что ничего критичного здесь не видит. Однако при повторном обращении Вячеслав просил разобраться в причинах стуков и устранить недочет, тем более что в этот же день он проходил ТО и продлил гарантию на третий год. «Механики станции вместе со мной все-таки выехали в город и наконец услышали этот стук, установили причину — неисправность подушки двигателя — и в скором времени заменили ее по гарантии», — рассказывает гомельчанин.

Однако на этом визиты к дилеру не прекратились. В сентябре, с понижением температуры воздуха и при запуске мотора «на холодную», владелец Polo услышал отчетливый стук уже в двигателе! «С сезонным понижением уличной температуры стук двигателя усиливается. Сейчас, когда на улице ночью около 0 градусов, двигатель стучит сильнее примерно 3-5 минуты, пока температура двигателя не поднимется более 45 градусов. Зимой я машину еще не эксплуатировал, поэтому, что будет в минус 20-25, мне самому любопытно, я даже немного переживаю», — признается Вячеслав, который незамедлительно сообщил оданной проблеме дилеру.

Тот, в свою очередь, предложил оставить машину на ночь, а утром в присутствии мастера и специалиста по гарантии произвести видео- и аудиозапись стуков для разбирательства. «В итоге стук подтвердился. Согласно внутренней инструкции VW, если там стоит серия двигателей со старыми поршнями, то дилер заменяет поршневую по гарантии и якобы стук исчезает. С их слов, в моем случае мотор CFNA уже с завода шел с модернизированными поршнями», — отмечает владелец, рассказывая, что из уст сотрудников сервиса звучали разные версии от того, что это типичные стуки для данных машин, они ни на что не влияют, до нагара в двигателе, который они не будут устранять по гарантии, предложив подписать заказ-наряд на сумму 1500 рублей.

В ноябре 2017-го Вячеслав написал претензию на имя директора ОДО «НТС» с просьбой выслать письменный ответ о причинах стуков, но там сослались на то, что изначально владелец Polo не подписал сентябрьский заказ-наряд, поэтому его обращение никто всерьез не рассматривал, хотя видео- и аудиосъемка производилась. Но мужчина задается вопросом: почему, не выяснив нормально причины стуков, на сервисе утверждают, будто это нагар?

«Всем давно известно, что при работе исправного двигателя (исключаем короткие пробеги по городу) процесс образования нагара должен протекать в условиях динамического равновесия: сколько появилось нагара, столько же его и выгорает. Поэтому в исправном двигателе нагар находится только в виде тонкого слоя, покрывающего поверхности деталей, соприкасающихся с продуктами сгорания, но накапливаться и ухудшать работу силового агрегата он не может. Во всех других случаях увеличенного нагарообразования проблемы кроются в самом двигателе», — считает Вячеслав, пытаясь разобраться в теме с фольксвагеновскими CFNA.

На данный момент гомельчанин пока не пришел к консенсусу с дилером и планирует добиваться безвозмездного (в рамках гарантии) устранения неисправности. Не исключено, что ему придется обращаться в Общество зашиты прав потребителей, а далее в суд.

«Напоследок хотелось бы добавить, что если дилер не хочет окончательно подорвать репутацию Volkswagen в Беларуси, то ему следует пересмотреть подход к решению проблем, носящих достаточно массовый характер, и начать добровольно и порядочно исполнять свои обязательства перед владельцами гарантийных автомобилей данной марки, а не придумывать нелепые "байки" по поводу причины стуков двигателей, подушек и устранять их за счет владельцев», — итожит владелец калужского VW Polo».