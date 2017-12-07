«Как заболеешь, в бюджете сразу образуется огромная дырища» 7.12.2017, 12:59

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Специалист по работе с населением – о своих доходах и расходах.

52-летняя Ирина специалист по работе с населением работает на предприятии связи уже 27 лет. Женщина рассказала bobruisk.ru сколько зарабатывает, почему не покупает белорусскую одежду и неоднозначно относится к работе на пенсии.

От нервного срыва спасает валерьянка и шоколад

У специалиста по работе с населением стандартный график: 8-часовой рабочий день, час обеда, во время которого зачастую приходится трудиться. Иногда остается и после работы, это время не оплачивается. Сама работа требует огромного терпения и выдержки, нередко возникают стрессовые ситуации.

– Бывает, что приходит клиент с уже плохим настроением, и ему просто необходимо выплеснуть весь негатив. Как бы ты не был компетентен в вопросе, как бы ты себя вежливо не вел и не улыбался, клиента уже не остановить. И тут начинается: медленно отпускаешь, долго ищешь информацию или оформляешь документы, ручка не с первого раза записала – в итоге, во всем виноват ты. Некоторые клиенты после жалуются руководству, а последние обязаны отреагировать. Уходит клиент – приходит начальник, и нередко не разобравшись в вопросе, начинает говорить, что ты плохой специалист. Конечно, это обижает, иногда приводит к нервному срыву. На такой случай, в шуфлядке стола лежит дежурная аптечка: валерьянка и шоколад, но и это помогает далеко не в любой ситуации. Ради справедливости стоит отметить, что обычных нормальных клиентов, все-таки больше.

По словам Ирины, она бы с удовольствием поменяла работу на более спокойную, но возраст и состояние рынка труда не позволяют этого сделать.

Обувь в рассрочку, на пальто из заначки

У Ирины своя двухкомнатная квартира, в которой раньше они жили вместе с дочерью. Дочка выросла, вышла замуж и сегодня с семьей живет в общежитии. У женщины есть усатый член семьи – 6-килограммовый кот.

На «коммуналку» вместе с интернетом и мобильной связью уходит около 75 руб. На продукты ежемесячно тратится – 200-230 руб. Мясо и рыбу Ирина покупает редко. Основной ее рацион состоит из фруктов, овощей, круп, молочных продуктов и яиц. Продукты женщина старается покупать по скидкам. Отдельной статьей расходов идет горький шоколад. В этом удовольствии, по ее словам, она себе отказать не может. Поэтому ежемесячно на шоколадки тратится 10-15 руб.

На корм коту уходит около 20 руб.

Одежду Ирина покупает не ежемесячно, а по мере необходимости.

– Например, в ноябре купила пальто за 165 рублей. Для этого пришлось лезть в заначку. Если беру обувь, то только по карте рассрочки. В последнее время за обновками стала заходить в сэконд-хэнды, иногда там можно подобрать что-нибудь вполне приличное и недорогое, покупки делаю и на рынке, заглядываю в магазины к вьетнамцам. Белорусское не покупаю – очень дорого.

На бытовую химию женщина тратит ежемесячно около 20 руб.

– Хорошо, что не надо постоянно покупать лекарства. Как заболеешь, в бюджете сразу образуется огромная дырища, залатать которую очень тяжело. В сентябре пришлось пройти несколько обследований УЗИ, сдать анализы. За эти услуги из кошелька пришлось выложить около 100 рублей, – говорит Ирина.

Когда подруге Ирины удается взять на своем предприятии бесплатные билеты в театр, женщина вместе с ней ходит на театральные постановки.

Также бабушка не может оставить двух внучек без подарков и тратит на это ежемесячно 40-50 рублей.

Пока Ирина не определилась, хочет ли она работать на пенсии.

– До законного отдыха еще дожить надо, а если и доживешь, то вряд ли здоровье позволит работать, слишком уж работа нервная. Но в тоже время я с трудом представляю себе, как можно жить на 250-300 рублей.