10 удивительных фактов о нашей планете, которые вы могли не знать 2 7.12.2017, 19:15

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Журнал National Geographic составил список удивительных фактов о Земле, ее строении и обитателях.

Оказалось, что наша планета даже более странная, чем мы привыкли считать, пишет realist.online.

1. Полюса Земли меняются

Все мы знаем, что Северный полюс находится выше Аляски, а Южный — в пределах полярного плато Антарктиды. Но географические и магнитные полюса планеты — не одно и то же.

За последние 20 млн лет магнитные полюса Земли менялись каждые несколько сотен тысяч лет, а это значит, что если бы 800 тыс. лет назад у вас в руке оказался бы компас, он определил бы север в Антарктиде.

Ученые не до конца понимают, что вызывает эту «полярную акробатику», но процесс является постепенным и происходит в течение тысячелетий. Сейчас северный магнитный полюс Земли движется в сторону географического севера со скоростью 64 км/год.

2. Луна — по-настоящему большой спутник

Луна — пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы, но соотношение ее радиуса с радиусом Земли делает наш спутник по-настоящему колоссальным. Единственная небесная пара, которая догоняет команду Луна-Земля — Плутон и его спутник Харон. Впрочем, они кружатся друг вокруг друга, потому рассматриваются учеными как двойная планетарная система.

Нам повезло, что Луна такая большая и близкая. В противном случае мы бы никогда не смогли увидеть полное солнечное затмение.

3. Самая большая миграция млекопитающих проходит по воздуху

1,3 млн антилоп гну, которые перемещаются между Кенией и Танзанией — впечатляющее зрелище. Но каждый год между Демократической Республикой Конго и Замбией летает более 10 млн летучих мышей. Это самая большая известная миграция млекопитающих на Земле.

4. В земле живут гигантские грибы

Самые большие живые организмы на Земле — не синие киты, слоны или коралловые рифы. Это грибы. В 1992 году один из таких гигантов (опенок толстоногий) был обнаружен в штате Мичиган (США). Его грибница охватывала 0,37 км².

Ученые, изучающие таинственную гибель деревьев, обнаружили, что виновником оказался еще более «чудовищный» гриб (опенок темный), мицелий которого занимал площадь не менее 8 км².

5. Некоторые места на Земле откровенно инопланентые

На границе Эфиопии и Эритрее находится впадина Данакиль. Это самое жаркое, самое засушливое и одно из самых низких мест на планете. В течение года температура здесь никогда не падает ниже 34 °C, а летом может достигать 63 °C. Кипящие источники, ядовитые газы и лавовые озера делают Данакиль откровенно негостеприимным местом, но даже здесь существует жизнь. В гидротермальных вентиляционных отверстиях обитают экосистемы, которые астробиологи теперь используют в качестве аналога в поисках жизни за пределами Земли.

6. Один остров может похвастаться «подводным водопадом»

Если посмотреть на изображения Google Earth или фотографии путешественников, складывается впечатление, что юго-западное побережье острова Маврикий находится на краю подводного водопада. На самом деле надвигающаяся бездна — всего лишь иллюзия. Океанские течения, несущие ил и песок, создают удивительный узор поверх относительно безобидного морского дна.

7. Под нашими ногами скрыты огромные сокровищницы

На глубине 300 м под мексиканским городком Найка расположена Пещера кристаллов, в которой растут гигантские (до 11 м в длину и 4 м в ширину) кристаллы селенита. Пещеру обнаружили только в 2000 году, когда шахтеры прокладывали новый тоннель для компании «Индустриас Пеньолес».

Температура в пещере достигает 58°С,она почти полностью затоплена, потому исследовать ее чрезвычайно сложно.

Еще одна скрытая сокровищница — самая крупная в мире пещера Шондонг (Вьетнам). Она оставалась скрытой до 1991 года. В ней растет трава и тропические деревья, а места достаточно, чтобы посадить Boeing 747.

8. У нас есть живые «облака»

Иногда в сумерках над землей люди замечают темные облака, стремительно меняющие форму. Они могут казаться живыми — и это действительно так. Сформированные сотнями или тысячами скворцов облако называется мурмурацией. Ученые подозревают, что птицы собираются в эти огромные стаи, когда ищут укрытие от хищником. Но как именно они достигают такой изысканной синхронизации на лету, все еще остается загадкой.

9. В морях и океанах скрыты древние луга

В водах морей и океанов действительно живут цветковые растения. Самые распространенные среди них — травы рода посидония. Они растут большими колониями, образуя подводные луга невероятной красоты.

Посидония — самый долгоживущий организм нашей планеты. ДНК-анализ травы с разных участков луга, произрастающего у побережья Испании, показало, что его возраст может достигать 20 тыс. лет.

10. На Земле протекает «кипящая» река

В глубине тропического леса Амазонии на территории Перу протекает река, температура воды которой достигает 98°С. Исследователь National Geographic Андрес Рузо исследовал реку и неоднократно видел, как случайно попадавшие в нее животные получали сильные ожоги и погибали.

Вода в реке нагрелась не из-за вулканической активности или бурения нефтяных скважин,потому источник геотермальной энергии до сих пор остается для ученых загадкой.