По карману ли белорусам новая больница для чиновников? 20 7.12.2017, 22:18

2,802

Около четырех тысяч чиновников будут обслуживаться в больнице бесплатно.

Лукашенко потребовал, чтобы современный медцентр в Ждановичах принимал не только госслужащих и других "непростых" пациентов, но и "обычных граждан". С одним условием: не будучи "государственным человеком", обследоваться в новой лечкомиссии можно будет только на платной основе.

"Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Разве у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то обследования, чтобы узнать точный диагноз?" — цитирует руководителя государства информагентство БелТА.

Фото: БелТА

Новый медцентр Лукашенко называет "суперсовременной больницей, где будут отрабатываться новейшие технологии". 3-4 тысячи госслужащих и еще примерно столько же пациентов, "которые с советских времен стоят на учете и которые заслужили подобный центр", будут обслуживаться там бесплатно. Остальные — за деньги.

Платно — так платно. Но по карману ли будет белорусам новая больница?

Так выглядит суперсовременная больница

Фото: БелТА

В кабинет платных услуг "старой" лечкомиссии, которая находится в самом центре Минска, не дозвониться. Когда “Еврорадио” все же удается это сделать, нам отвечают, что прейскурант на следующий год еще не сформирован:

"Цены на следующий год еще не объявляли. Мы не знаем, сколько там будут стоить услуги. Даже примерно. Если больница переедет, на сайте появятся новые телефоны кабинета платных услуг, и вы будете звонить и уточнять новые цены там".

Пока же ориентироваться можно по старому прейскуранту. Цены в нем указаны на 17 ноября. Услуги — от стандартных до довольно экзотических. Вот несколько примеров:

— ультразвуковое исследование органов брюшной полости — 30 рублей 29 копеек;

— день пребывания в палате — от 41 рубля в терапевтическом отделении до 170 рублей 11 копеек в реанимации;

— МРТ головного мозга — 97 рублей 3 копейки;

— колоноскопия — 97 рублей 55 копеек;

— удаление аппендикса — 209 рублей 35 копеек;

— комплексная диагностика нарушений сна — от 213 рублей 84 копеек до 413 рублей 99 копеек;

— коронораграфия — 556 рублей 44 копейки.

Кстати, в прейскуранте лечкомиссии целых шесть разных комплексов по диагностике нарушений сна. Интересно, почему так плохо спят госслужащие?

Легким гуглением выясняем, что некоторые процедуры можно пройти в Минске и вдвое дешевле, а некоторые, такие, например, как МРТ, в платных медцентрах могут стоить дороже. Но вопрос не в том, чтобы найти самую дешевую коронораграфию в столице, а в том, по карману ли эта процедура обычным гражданам. Например, нам с вами.