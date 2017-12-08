Что «не так» с волками в Беларуси? 1 Андрей Бородин, Wildlife.by

8.12.2017, 13:38

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Фото: Сергей Плыткевич/Wildlife.by

Экологи и просто любители природы празднуют небольшую, но вполне заслуженную победу.

Не так давно стало известно, что мораторий на отстрел волка в Беловежской пуще сохранится.

Экологи и просто любители природы празднуют небольшую, но вполне заслуженную победу. Тем временем стоит задуматься о том, почему вокруг белорусских волков не утихают страсти. Этого никогда бы не произошло, если бы наши особо охраняемые территории оправдывали свое название, т.е. действительно обеспечивали охрану природы.

Сегодня в Беларуси хозяйственная деятельность запрещена лишь на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (да и то с целым рядом исключений), а также в заповедных зонах ООПТ. В общей сложности такие территории, находящиеся под реальной охраной, составляют менее 2% от общей площади Беларуси. Отдельные виды природопользования запрещены и в некоторых других местах. Так, нельзя охотиться поблизости от населенных пунктов, заготовка древесины не должна вестись в пределах 400 м от водоемов. Однако подобные ограничения, конечно же, не защищают природу от антропогенного воздействия в целом.

Почему это важно понимать? Для изучения любых природных процессов нужен эталон, с которым можно сравнивать их ход и тем самым определять роль различных факторов, наиболее существенный из которых – именно антропогенное воздействие. Кроме того, нетронутая дикая природа ценна сама по себе, поскольку ландшафтное и биологическое разнообразие является частью национального наследия любой страны, определяя ее уникальность.

Однако может показаться, что тех самых двух процентов, о которых говорилось выше, вполне достаточно. Трудно сказать, в какой мере заповедные зоны ООПТ отражают все разнообразие экосистем, существующих на территории нашей страны. Даже если это так, из-за относительно небольшой площади они не могут обеспечить популяциям многих видов необходимую для обитания территорию и тем самым оградить их от столкновения с людьми. Так, заповедная зона в Беловежской пуще составляет всего 30 000 га, или 300 км2, в Березинском биосферном заповеднике – лишь немногим более.

Вот и получается, что крупные хищники выходят за пределы этих «резерваций» и вступают в конфликт с интересами человека: добывают дичь на территории охотничьих хозяйств или нападают на домашних животных. При этом следует иметь в виду, что сегодня в Беларуси нет четко прописанного механизма, который позволял бы установить, какой именно вид виновен в нападении, как следствие отсутствует и сколь-нибудь достоверная статистика, на которую можно было бы опираться, рассуждая об ущербе, который наносят крупные хищники.

Среди них именно волк принял на себя основной удар, поскольку рысь и бурый медведь находятся под защитой Красной книги Беларуси, хотя предпринимаются настойчивые попытки исключить их оттуда, чтобы сделать объектами охоты. Волк еще недавно имел статус нежелательного вида. Сегодня эту формулировку из нормативно-правовых документов убрали, но отношение к данному виду не изменилось: его можно добывать в течение всего года без каких-либо ограничений, в том числе на территории ООПТ.

Вот и получается ситуация, при которой национальные парки и заказники в принципе не могут обеспечить нормальное функционирование экосистем, которые они призваны охранять (присутствие крупных хищников является одним из его важнейших условий). Мораторий на отстрел является временной мерой, его можно отменить в любой момент. Необходимо изменение самой структуры национальных парков и крупных заказников за счет увеличения их заповедных зон или по крайней мере введения более жестких ограничений, касающихся хозяйственной деятельности.

Наверное, надо быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что в обозримом будущем ничего подобного не произойдет. Значит, следует пользоваться теми возможностями, которые дает Глава 11 проекта Закона «Об особо охраняемых природных территориях». Она закрепляет право граждан и юридических лиц на участие в решении вопросов, связанных с ООПТ: запрашивать и получать информацию, касающуюся их функционирования; направлять в государственные органы предложения при принятии экологически значимых решений и т. д. А начать стоит с общественного обсуждения этого законопроекта, которое будет продолжаться до 5 января.

Андрей Бородин, Wildlife.by