Первое «золото» Домрачевой в сезоне: что об этом надо знать? 3 8.12.2017, 19:27

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Дарья Домрачева

Это первое «золото» белоруски с 2015 года.

Дарья Домрачева сезон начала плохо. В Эстерсунде биатлонистка совершила два промаха в смешанной эстафете, которая в итоге пришла к финишу за пределами десятки. В индивидуальной гонке Домрачева стала 14-й, допустив три промоха. А в спринте Домрачева после четырех неточных выстрелов вообще снялась с дистанции, пишет «Трибуна».

При этом причин загадочного схода никто не назвал. Зато многие критиковали работу сервисменов сборной (ко всему прочему, летом Домрачева перешла на новые лыжи). И хотя Альфред Эдер назвал эти суждения «раздвуанием из мухи слона», в Хохфильцене за белоруску было тревожно. Особенно, учитывая сопровождавший спринт снегопад. Опасалась и сама Домрачева. Более того, ей даже было жутко.

В итоге, в пятницу Домрачева по скорости уступила лидеру Макарайнен всего 12 секунд. Но главным достижением Дарьи, безусловно, стала стрельба на ноль. В предыдущих гонках сезона чисто белоруска не стреляла. Но в Хохфильцене неудачная серия прервалась.

Интересно, что режиссеры трансляции в трехкратную олимпийскую чемпионку не очень-то и верили. Они упорно не показывали белоруску до конца второго круга: за кадром остался и старт биатлонистки, и первый огневой рубеж. Ну и ладно – Домрачева свое дело сделала. Вот несколько примечательных фактов:

– Это первое «золото» белоруски с 2015 года;

– Домрачева одержала 29-ю победу в карьере и обошла по этому показателю Туру Бергер;

– Белорусские биатлонистки выиграли две гонки из четырех на старте сезона – в Эстерсунде, напомним, постаралась Скардино;

– Наша сборная продемонстрировала лучший старт за шесть лет: в сезоне 2011/12 Домрачева одержала две победы на двух стартовых этапах.

Но главное – Домрачева и Скардино уже показали, что надежды на какие-то медали в Пхенчхане у нас есть.